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鄉土劇情節真實上演！恐怖婆婆用「一件圍裙」把她打造成現代阿信

聯合新聞網／ 綜合報導
打理家務示意圖。 圖／pakutaso
打理家務示意圖。 圖／pakutaso

新嫁娘完全遵從婆婆的指令做事，就能變成好媳婦、與婆家打好關係嗎？一位人妻分享她嫁人首日，就被婆婆綁上長袖圍裙制約，並立下各種規矩讓她遵從，每天都要讓婆婆滿意才能脫下圍裙，然而儘管她乖乖遵從所有指示，長久下來她仍得不到「自家人」的待遇，一系列宛如早期鄉土劇才會出現的情節真實上演，讓網友全看傻直呼「好恐怖」。

該名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享自己經驗，她表示，嫁進夫家的第一天教被婆婆臭臉震懾，從此活在對方的支配下，利用日式長袖圍裙繫帶的穿脫讓她對指令言聽計從，只有婆婆滿意了，晚上才會幫她解開圍裙繫帶「放她自由」，平時不管在家或出門都必須穿著，維持婆婆認為的「媳婦該有的形象」。

由原PO的敘述可得知，從結婚第一天起，婆婆便嚴格要求她天不亮就早起準備早飯，整棟房子都要清掃，每個人的房間該如何打理各有要求，還要記住家裡各種規矩、每個人的習慣有哪些，且聲明媳婦要「有耳無嘴」不准她發問，讓她戰戰兢兢深怕記不住規定慘遭責備。

不過這樣乖巧行事的結果依然討不了好，原PO仍經常被責備，且長期被矮化、排擠、以及差別待遇，婆婆對她的形容也只是「聽話、老實、勤勞」很好管的好媳婦。所幸原PO表示，最後她還是「覺醒」了，不再乖乖聽從公婆、老公、小姑等人的話，建立自己的信心，雖然擺脫支配的做法讓她在夫家「黑掉」，但她已不在乎，致力讓自己當一個漂漂亮亮、健健康康、有主見的快樂主婦。

原PO描述的過程猶如日劇《阿信》情節，讓網友全傻眼，「你是穿越的清朝喔！恭喜你，黑掉後就是回到現代」、「都民國幾年了 還有現代阿信」、「這是日據時代的故事嗎？有夠誇張的婆婆」、「我的天啊，現在居然還有這種婆家嗎」、「妳是去幫傭還是嫁人」、「比去員外家當丫環還不如」、「這個要是我碰到，直接馬上脫掉圍裙走人」、「跟我婚後第一天雷同的生活！差別在我沒有碎花長袖圍裙，而且我有在上班」。

有人則好奇原PO的黑化過程，原PO也表示自己的個性較傳統、保守，一開始覺得犧牲配合可以得到安穩的家庭生活也不錯，但後來公婆常在家中宴客，要求媳婦張羅、服務，但不能上桌一起吃飯，還跟客人炫耀媳婦乖巧聽話但不夠機靈，說一句才會動一下，讓原PO情緒爆發，之後開始會頂嘴、自做主張。婆婆被原PO的轉變氣到發飆，恐嚇斷金援，讓她跟老公離婚，但原PO仍不為所動，最後婆婆只好放棄，把原PO當空氣看待。

婆婆 媳婦

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