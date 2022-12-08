已婚女醫師被哄上床外遇 發現男子玩咖真面目卻遭一句話冷回

男女發生外遇關係時，往往會造成感情上的糾紛，甚至直接讓雙方分手離婚。最近日本媒體，就報導了一則醫界醜聞。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名美帆的34歲女醫師，過去和一位同為醫師，曾一起實習過的男性結婚。後來美帆直接在實習醫院轉任正職，丈夫則是被派到其他分院。由於過去為了拚好成績，美帆的青春幾乎都在唸書中度過，屬於涉世未深的性格。

有一次，某家雜誌想要採訪女醫師做專題，院方變推薦了美帆作為受訪對象。雜誌出版後，讀者迴響相當不錯，在院內引起話題，讓美帆感到有些得意。雜誌編輯便再度邀約美帆，讓她參加出版業成員的交流會。於是在聚會上，美帆認識了一位叫做諒太的男性編輯。

諒太雖然年輕，但是頭腦清晰、工作能力超群，而且過去在國外唸書，英文能力極佳，讓美帆留下深刻的印象。後來，諒太藉公務之名邀約美帆用餐，暢談豐富的國外經驗，讓沒出過國的美帆相當憧憬。在氣氛絕佳之下，美帆就半推半就的前往飯店，和諒太發生外遇關係。

但很快地，美帆發現女人緣好的諒太，除了她以外，還同時跟多位女性有所往來。當她質疑諒太這件事時，卻被冷淡回應「反正我本來就單身」、「你不想找我的話也沒差」。大受打擊的美帆，在不知道該找人訴苦的情況下，最後找了一位職場男前輩商談。

然而就在商談過程中，美帆又再度被對方哄騙出軌。由於這次對象是院內同事，因此消息很快就傳開了。美帆不只被院方調派到其他分院，也因為外遇的關係離婚。前夫現在已和一位年輕的護理師結婚，然而美帆卻還是單身一人，不幸的結局讓她相當後悔。