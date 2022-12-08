才剛公證！男友藏「神秘鑰匙」用途曝光 她崩潰：跟包養有什麼兩樣？

情侶總是需要磨合，感情才能長久，但若有出格的行為，可能會有感情破裂的危機。一名網友與男友交往兩年半，已先去公證，打算明年辦婚禮，沒想到卻在幾個月前發現男友突然多了把鑰匙，男友這才坦承，「幫初戀租了一間房子」，令她相當傻眼，「我現在不知道是要逼男友斷初戀，還是要成全他們」。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她跟男友交往兩年半，雖然也有吵到快分手的時候，但後來磨合完都相處得很好，見男友家長時她很緊張，畢竟自己是單親家庭，家境也不是很好，男友家算蠻有錢的，所幸叔叔、阿姨都不介意，媽媽對男友也很滿意，於是他們就先去公證，決定明年四月再舉辦婚禮。

但幾個月前她卻發現男友私下跟朋友說，「一直忘不了初戀，甚至做夢還會夢到她、要不要回去找她」，朋友則建議他，早點決定，不要浪費兩人的時間，不料，最近原po發現男友多了一把鑰匙，一開始她沒想太多，結果男友解釋得語無倫次，她才發現事情不對勁，於是請男友好好跟她談，不要等到明年辦婚禮的時候她還被蒙在鼓裡。

男友這才坦白說，「幫初戀租了一間房子」，因為初戀的家人會家暴，還會逼初戀把薪水都拿回家，她身無分文也沒辦法脫離那個家庭，男友於心不忍，不只幫她付房租，每個月來拿錢給對方，這個情況已持續兩個月了，雖然男友一直堅持他們沒有發生關係，但她仍無法接受，「這跟包養有什麼兩樣？」，最後她和男友談到變成吵架，男友一氣之下講出真心話表示，「沒辦法眼睜睜看初戀這樣柔柔弱弱的一個女生無助，如果你心那麼狠，連幫助她都不准，那就分一分」，最後男友直接開始收東西，原po也沒留他，把剩下沒帶走的東西裝一裝放警衛室。

網友紛紛表示，「他只是想找個藉口，合理化自己包養初戀的行為而已」、「這種人我是不會要了啦，現在說於心不忍、看對方很可憐，下次發生關係了就說不是故意的、都是意外」、「笑死，同情別人對你殘忍，都跟你公證了還去照顧初戀，把自己當聖人，殊不知只是垃圾人」、「幫她租房子就租房子，自己幹嘛留鑰匙，超有問題呀」、「一面趁人之危趁虛而入，一面在你面前演戲⋯還好還沒辦婚禮，不然賠錢又丟臉」、「人的心容不下兩個人，相信自己的直覺吧！妳應該內心早已有答案，只是顧慮其他因素」。

最後，原po回覆，慶幸還沒完成登記，也謝謝大家讓她更清醒，難過感直接降低不少，「這兩年半的感情，我相信我很快就可以走出來！假好心的爛男人，就盡情滾去發揮你的愛跟善良吧」。