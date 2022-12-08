快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才剛公證！男友藏「神秘鑰匙」用途曝光 她崩潰：跟包養有什麼兩樣？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友與男友先去公證，打算明年辦婚禮，沒想到卻在幾個月前發現男友突然多了把鑰匙，男友這才坦承，「幫初戀租了一間房子」，令她相當傻眼。圖／ingimage
有網友與男友先去公證，打算明年辦婚禮，沒想到卻在幾個月前發現男友突然多了把鑰匙，男友這才坦承，「幫初戀租了一間房子」，令她相當傻眼。圖／ingimage

情侶總是需要磨合，感情才能長久，但若有出格的行為，可能會有感情破裂的危機。一名網友與男友交往兩年半，已先去公證，打算明年辦婚禮，沒想到卻在幾個月前發現男友突然多了把鑰匙，男友這才坦承，「幫初戀租了一間房子」，令她相當傻眼，「我現在不知道是要逼男友斷初戀，還是要成全他們」。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她跟男友交往兩年半，雖然也有吵到快分手的時候，但後來磨合完都相處得很好，見男友家長時她很緊張，畢竟自己是單親家庭，家境也不是很好，男友家算蠻有錢的，所幸叔叔、阿姨都不介意，媽媽對男友也很滿意，於是他們就先去公證，決定明年四月再舉辦婚禮。

但幾個月前她卻發現男友私下跟朋友說，「一直忘不了初戀，甚至做夢還會夢到她、要不要回去找她」，朋友則建議他，早點決定，不要浪費兩人的時間，不料，最近原po發現男友多了一把鑰匙，一開始她沒想太多，結果男友解釋得語無倫次，她才發現事情不對勁，於是請男友好好跟她談，不要等到明年辦婚禮的時候她還被蒙在鼓裡。

男友這才坦白說，「幫初戀租了一間房子」，因為初戀的家人會家暴，還會逼初戀把薪水都拿回家，她身無分文也沒辦法脫離那個家庭，男友於心不忍，不只幫她付房租，每個月來拿錢給對方，這個情況已持續兩個月了，雖然男友一直堅持他們沒有發生關係，但她仍無法接受，「這跟包養有什麼兩樣？」，最後她和男友談到變成吵架，男友一氣之下講出真心話表示，「沒辦法眼睜睜看初戀這樣柔柔弱弱的一個女生無助，如果你心那麼狠，連幫助她都不准，那就分一分」，最後男友直接開始收東西，原po也沒留他，把剩下沒帶走的東西裝一裝放警衛室。

網友紛紛表示，「他只是想找個藉口，合理化自己包養初戀的行為而已」、「這種人我是不會要了啦，現在說於心不忍、看對方很可憐，下次發生關係了就說不是故意的、都是意外」、「笑死，同情別人對你殘忍，都跟你公證了還去照顧初戀，把自己當聖人，殊不知只是垃圾人」、「幫她租房子就租房子，自己幹嘛留鑰匙，超有問題呀」、「一面趁人之危趁虛而入，一面在你面前演戲⋯還好還沒辦婚禮，不然賠錢又丟臉」、「人的心容不下兩個人，相信自己的直覺吧！妳應該內心早已有答案，只是顧慮其他因素」。

最後，原po回覆，慶幸還沒完成登記，也謝謝大家讓她更清醒，難過感直接降低不少，「這兩年半的感情，我相信我很快就可以走出來！假好心的爛男人，就盡情滾去發揮你的愛跟善良吧」。

包養 女生 分手

延伸閱讀

「乾爹」20萬包養高中妹 騙砲、騙錢談百萬和解攏是假

驚覺爸包養嫩妹！每次匯款五位數起跳 他崩潰：我零用錢才五千

男包養網站約歡愛涉性侵 台中妹傳訊「一個月6萬」讓他無罪

她被包養5年成少奶奶 結婚3年見老公外遇崩潰

相關新聞

台大畢業3年沒工作！姐怨讀「冷門科系」惹怒她 網搖頭：沒救了

大學畢業離開校園，意味著準備踏入職場工作，展開人生新一頁。然而，就有一名女網友PO文抱怨，姐姐台大畢業3年，卻不出去工作，整天在家耍廢、睡覺，還哀嘆自己就讀冷門科系...

月嫂堅持麻油雞不加酒惹怒老媽！無視日日遭咆哮冷處理 網讚專業

坐月子是婦女在生產後休息調養身心的重要過程，一位網友抱怨，產後請了月嫂到家裡幫坐月子，但觀念守舊的媽媽對坐月子的方式，非常堅持己見，堅持要在麻油雞裡加油，為此和月嫂起衝突，讓月嫂氣到甩門而出。幸好在她傳訊道歉後，月嫂表明以簽約者的意見為主，最後才願意回來幫她坐月子，讓她直嘆「這真的是一個慘痛的經驗！」

吃宵夜抓包姐姐和小王親密互餵 還硬拗「像閨密的gay」讓他傻眼

吃宵夜竟然撞見姐姐劈腿！一位網友和友人到夜市吃宵夜，竟當場看到姐姐和一名男子親密互相餵食，但那人並不是她的男友，後來姐姐發現被抓包，嚇到當場把他拉出店外，解釋那人是「同志」，兩人很要好就像閨密一樣，讓他大翻白眼。

鄉土劇情節真實上演！恐怖婆婆用「一件圍裙」把她打造成現代阿信

新嫁娘完全遵從婆婆的指令做事，就能變成好媳婦、與婆家打好關係嗎？一位人妻分享她嫁人首日，就被婆婆綁上長袖圍裙制約，並立下各種規矩讓她遵從，每天都要讓婆婆滿意才能脫下圍裙，然而儘管她乖乖遵從所有指示，長久下來她仍得不到「自家人」的待遇，一系列宛如早期鄉土劇才會出現的情節真實上演，讓網友全看傻直呼「好恐怖」。

修手機變修竿！老爸哭窮竟是包養金絲貓 兒震驚：外文系不是讀假的

一名家裡開連鎖手機行的網友分享，平時都是爸爸一人顧店，沒想到中秋節時，他發現時店裡常有一名金髮外國正妹光顧，結果意外與他爸擦出愛的火花，手機修到一半就去倉庫愛愛，而因為正妹經濟拮据，爸爸甚至還包養她，讓他不敢置信。

追完《First Love初戀》遭7年女友狠甩 他淚曝真相網怒批：真會包裝

Netflix獨家日劇《First Love 初戀》熱播，不只掀起回憶殺熱潮，更讓許多人想起當年刻骨銘心的純純初戀，然而有網友表示，交往7年的女友竟在一起追完劇後，向他提出分手並回到初戀懷抱，真相曝光後也引起網友怒批「終於找到藉口了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。