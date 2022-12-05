兒沈迷《創世神》不寫作業⋯虎媽出招治他 家長一聽傻眼：關係也陪葬

近日一名虎媽為了讓沈迷電玩的兒子記取教訓，便想效仿國外家長把他在遊戲中的心血全部刪除，未料此舉卻讓許多家長頻頻勸阻，恐怕會讓親子關係一起陪葬。

這位媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文表示，兒子近日沈迷於知名電玩遊戲《Minecraft》 （台譯「當個創世神」，鄉民又稱「麥塊」），整天只顧玩遊戲都不寫功課，讓她相當苦惱，於是心生一計狠招，決定效仿國外家長把兒子在遊戲中的「努力成果」給毀掉，對兒子放話「看你要不要認真！」

許多家長看了卻紛紛搖頭，直言像虎媽一樣親手把兒子的心血摧毀，恐怕也破壞了親子關係，「妳摧毀等於扼殺了一個小孩的想像力，現在已經不是萬般皆下品，唯有讀書高的時代了」、「這樣只會讓他討厭妳耶」、「妳知道能玩這個的思考邏輯和空間邏輯思維能力都是很強的嗎？」、「這是很大的忌諱，千萬別這麼做！」、「妳這樣只是把兒子推到對立面」、「把他的心血毀掉，他會恨妳一輩子」。

也有網友建議這位媽媽，「其實小孩玩遊戲也是一種學習調節，試著去了解與參與，孩子與妳的人生都會不一樣喔！」、「如果他在遊戲裡建構的不錯，何不嘗試讓他接觸類似東西，可以縮短他的遊戲時間，但不要毀掉他努力的成果」。