討厭情勒親戚！她懷孕為躲避回娘家上網發問：最長瞞多久？

家家有本難念的經，有女網友懷孕卻擔憂被娘家親戚「煩」，因此擔心自己的孕肚到過年時會藏不住而上網發問，不過許多網友提供各種「藉口」讓原PO參考。

有女網友在Dcard上發文表示，娘家的家人跟親戚「有點恐怖」，會過度關心、常以「前輩」之姿碎唸如何當媽媽、硬塞紅包、想盡辦法見面、不如願就會情緒勒索等。她表示，娘家親戚很討厭，婚後再也沒參加娘家的家族聚餐，目前想瞞到過年後開工再跟爸媽告知懷孕，如此就不會被強迫今年一定要回去讓親戚「看肚子」。

原PO補充，現在懷孕15週左右，肚子微凸，還可以遮得住，但她焦慮「不知道到那時我的肚子會多大顆、是否藏得住」。此外疫情緩和，戶外口罩令也解禁，因此用疫情當藉口不回去過年也很牽強。

另有女網友分享自己懷孕時是到7-8個月才比較看的出來，但指出變胖跟懷孕還是有明顯的不一樣，變胖是整個身體都變大，懷孕則是只有肚子變大，因此提醒原PO若拿變胖來當理由，也會有點勉強。

許多網友幫忙想藉口表示，「過年時就說自己染疫不回去了」、「過年理由，妳可以說會塞車之類的」、「現在就先說自己過年期間跟先生搶到機票，要出國玩」、「就說要出去玩就好，不用交代那麼仔細啦」。