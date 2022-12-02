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婆婆鬼打牆怨孫女血型「為何不是AB型」 媳傻眼：能控制嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
被婆婆質疑孩子的血型，讓原PO聽了快要翻白眼。 示意圖／ingimage
被婆婆質疑孩子的血型，讓原PO聽了快要翻白眼。 示意圖／ingimage

血型是對血液分類的方法，常見的有A型、B型、O型、AB型，子女的血型就是由父母的組合而來。一名女網友剛生下女兒不久，婆婆詢問孩子的血型，得知是A型後，竟然質疑為何不是AB型，而且還鬼打牆地不斷詢問，讓這名媽媽很無言地說「我能控制嗎？」

女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文寫道，上週孩子的大姑、三姑回家來順便看孩子，聊天過程中，婆婆突然詢問孩子的血型，原PO回答是「A型」，婆婆一聽質疑地問「為什麼是A型？為什麼不是AB型？」原PO只好耐心地解釋「我A型，xx（原PO丈夫）是B型，我們可以生A、B、O、AB，所以她是A型不奇怪」。

但婆婆不知道是聽不懂還是聽不進去，鬼打牆地頻問「為什麼不是AB型？」讓原PO簡直要翻白眼，心想「我哪知道為什麼，是能控制嗎？」她說自己另外兩個孩子中有一個是O型，婆婆知道後就說「跟我一樣好棒棒」，還有一個是B型，就說跟她兒子（指原PO老公）一樣好棒棒，最小的是A型，婆婆卻不甘心，為什麼不是AB型跟她老公（原PO的公公）一樣好棒棒，為什麼是跟媳婦一樣A型？

多數人看了也爆氣地說「妳叫妳婆婆『問妳小孩啊，也不是妳能選的』」、「跟智商低的聊天太累，少接觸」、「請她去煩醫生，別來惹妳」、「她根本故意在影射妳小孩跟別人偷生的，所以才會跟家裡人不同血型」、「三觀不一致別爭論」、「肯幫他們家生就要偷笑，哪來那麼多為什麼？血型最好能控制」、「通常是優點會說像自己，壞的一定推得一乾二淨」。

婆婆

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