婚後住婆家口紅、飾品失竊 她指是小姑拿沒人信！網嘆：沒證據叫栽贓

「婚後最後悔的事絕對是住進婆家」。一名人妻抱怨，她最近回家時，總覺得房間有人進來動過，沒想到檢查私人用品時，還真有東西遭竊，由於風格偏年輕，且皆是女性用品，因此她懷疑是同住的小姑拿的，沒想到當面質問小姑時，卻沒人願意相信她，讓她好崩潰。

該名女網友在Dcard訴苦，她與老公結婚後住進婆家，老公有名正在讀大學的妹妹，個性孤僻不愛與人說話，只有吃飯時間才會見面，倆人鮮少交流。

原po透露最近回家時，總感覺房間內有人進來動過，問了婆婆對方也說沒有，但她發現某些異樣，例如平時她很少噴的名牌香水，突然少了很多，檢查私人物品時，也發現她的口紅少3支、飾品少幾樣、洋裝少一條，讓她開始懷疑是否遭竊。

由於遺失的物品大多為女性用品，且婆婆平常沒在化妝，加上遺失的物品風格偏年輕，因此她懷疑是小姑偷拿的，然而告訴老公後，對方卻堅信不可能，「我妹跟妳平常根本沒有交流，怎麼會想偷妳東西」。

直到某天，她回家時發現新買的眼影盤碎了，一氣之下選在晚餐時攤牌，詢問是否有人進她房裡、拿她東西，並全程緊盯小姑看，但對方卻不發一語，婆婆見狀連忙說自己可以作證，「妹妹很乖怎麼會隨便進去，是不是妳自己弄丟」，一旁的公公與老公也出來打圓場。

原po表示「我的化妝水、香水、項鍊、洋裝都憑空消失了，還是要去妹妹房間檢查一下？」，然而婆婆聽完卻認為「東西不見怎麼會先懷疑別人偷，應該檢討自己為什麼要亂放」，現場氣氛瞬間降到冰點。餐後回房間，原po又再跟老公解釋東西是小姑拿的，但對方仍堅信沒這回事，還說東西不見再買就好，讓原po聽了好生氣，「我真的要氣瘋了，當我賺錢很容易？」。

文章曝光，許多網友們都勸她要先蒐集好證據，不要隨意揣測。「又是一個豬隊友老公，支持裝監視器打臉他們！」、「你做事情太衝動了，如果懷疑別人要拿出證據，不然誰會信你」、「一手好牌被你自己打爛，沒證據是要怎麼要你老公站你那邊」、「沒證據，這樣就叫做栽贓，難怪沒人相信妳」。