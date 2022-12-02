快訊

陳紫渝開放IG帳號！粉絲數一夜暴增十倍 吸5.7萬人追蹤

鄭文燦論文遭檢舉抄襲 台大證實已完成調查程序

禁行44年！北市忠孝西路14日起「這時段」開放機車行駛 其餘時間仍禁

婚後住婆家口紅、飾品失竊 她指是小姑拿沒人信！網嘆：沒證據叫栽贓

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨，最近回家時發現房間被人進來動過，自己的口紅、洋裝、飾品也不翼而飛。
一名人妻抱怨，最近回家時發現房間被人進來動過，自己的口紅、洋裝、飾品也不翼而飛。

「婚後最後悔的事絕對是住進婆家」。一名人妻抱怨，她最近回家時，總覺得房間有人進來動過，沒想到檢查私人用品時，還真有東西遭竊，由於風格偏年輕，且皆是女性用品，因此她懷疑是同住的小姑拿的，沒想到當面質問小姑時，卻沒人願意相信她，讓她好崩潰。

該名女網友在Dcard訴苦，她與老公結婚後住進婆家，老公有名正在讀大學的妹妹，個性孤僻不愛與人說話，只有吃飯時間才會見面，倆人鮮少交流。

原po透露最近回家時，總感覺房間內有人進來動過，問了婆婆對方也說沒有，但她發現某些異樣，例如平時她很少噴的名牌香水，突然少了很多，檢查私人物品時，也發現她的口紅少3支、飾品少幾樣、洋裝少一條，讓她開始懷疑是否遭竊。

由於遺失的物品大多為女性用品，且婆婆平常沒在化妝，加上遺失的物品風格偏年輕，因此她懷疑是小姑偷拿的，然而告訴老公後，對方卻堅信不可能，「我妹跟妳平常根本沒有交流，怎麼會想偷妳東西」。

直到某天，她回家時發現新買的眼影盤碎了，一氣之下選在晚餐時攤牌，詢問是否有人進她房裡、拿她東西，並全程緊盯小姑看，但對方卻不發一語，婆婆見狀連忙說自己可以作證，「妹妹很乖怎麼會隨便進去，是不是妳自己弄丟」，一旁的公公與老公也出來打圓場。

原po表示「我的化妝水、香水、項鍊、洋裝都憑空消失了，還是要去妹妹房間檢查一下？」，然而婆婆聽完卻認為「東西不見怎麼會先懷疑別人偷，應該檢討自己為什麼要亂放」，現場氣氛瞬間降到冰點。餐後回房間，原po又再跟老公解釋東西是小姑拿的，但對方仍堅信沒這回事，還說東西不見再買就好，讓原po聽了好生氣，「我真的要氣瘋了，當我賺錢很容易？」。

文章曝光，許多網友們都勸她要先蒐集好證據，不要隨意揣測。「又是一個豬隊友老公，支持裝監視器打臉他們！」、「你做事情太衝動了，如果懷疑別人要拿出證據，不然誰會信你」、「一手好牌被你自己打爛，沒證據是要怎麼要你老公站你那邊」、「沒證據，這樣就叫做栽贓，難怪沒人相信妳」。

延伸閱讀

他好奇台北市地理中心在哪？ 眾人大推這地方：不可能沒落

正妹球迷「鏡頭比YA」五秒影片爆紅！日網友直呼：勝利女神

家裡遭鄰居偷裝針孔 妹子見「這位置」嚇呆：不知道被看了多少

正妹同事上班「穿這樣」他怨影響工作 老司機嗨：不要破壞福利

相關新聞

我的野蠻女友？男生踩著高跟鞋相片瘋傳 網友激讚：好MAN 可以嫁了

沒有比較沒有傷害，別人的男友總是更溫柔體貼？香港社交平台近日瘋傳1張照片，看到1對情侶在月台候車，雙方看似沒有交流，但仔細往男方腳下一看，卻踩著1雙白色高跟鞋，而女方則穿上黑色皮鞋，網民都猜測男方擔心女友等到腳痛了，脫下自己舒適的皮鞋讓對方穿上。事實上照片是在台灣拍攝，同樣引起當地網民熱議。

婚後住婆家口紅、飾品失竊 她指是小姑拿沒人信！網嘆：沒證據叫栽贓

「婚後最後悔的事絕對是住進婆家」。一名人妻抱怨，她最近回家時，總覺得房間有人進來動過，沒想到檢查私人用品時，還真有東西遭竊，由於風格偏年輕，且皆是女性用品，因此她懷疑是同住的小姑拿的，沒想到當面質問小姑時，卻沒人願意相信她，讓她好崩潰。

【當代散文】舒國治／我所認識的眷村

我沒有住過眷村。亦不是軍人家庭。照說不怎麼有資格談眷村。

邀請那位古人遊台灣 網路徵文優勝作

若可以與某位古人一同遊歷台灣，你最想邀請誰？又打算規畫怎樣的行程？

【校園超連結】林佳樺／秘雕

青春痘子在我額上蠢蠢萌發時，好似宣告擁有了某些主權：能自行選購貼身衣物、可以和好友外宿出遊、能夠持父母同意書到郵局開戶並填寫個人資料……我在入學就讀的家庭資料「父親職業」欄填上「無」。平靜數周，某日，我爸在班導前揭發這樁謊言，他極度擔心家族史會被女兒記上汙點，因而公告：父女同校，請同事們多關照。

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

豆腐可說是京都代表性的名產，應該有不少人覺得到京都一定要吃豆腐。超市的豆腐櫃可以看到一整排名為「京豆腐」的豆腐，在京都製作的豆腐好像全都是「京豆腐」，不會過問原料的產地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。