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怎做都不對！忙碌媳過年想帶孩出遊 遭婆家人罵不陪老人不孝

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台北士林官邸花展出遊人潮。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
圖為台北士林官邸花展出遊人潮。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

平常上班族工作繁忙，有些夫妻較難撥空帶孩子出去玩，日前有位媳婦指出，他們打算過年帶孩子去旅行3天，平時跟小叔有按時給5萬多的孝親費，距離婆家也只有走路10分鐘距離，常常會跟婆家見面，沒想到只因過年去旅行，被婆家的姑姑罵「不孝，不陪老人家」。

一名媳婦在「爆料公社發文指出，他們和公婆不同住，但兩家距離也就10分鐘內，姑姑住台南，小叔住桃園，每月孝親費他們家和小叔合給5萬5，公婆一有什麼事，找的一定是他們家，姑姑跟小叔何時想回來隨他們自己安排，他們也沒有抱怨。

原PO指出，因為他們家平時是做生意的，沒有什麼休閒時間，好不容易等到過年3天要帶孩子出門，卻被姑姑指責「過年都不陪伴父母，和親戚們也沒有交流」。

不僅如此，姑姑還要求他們「平日安排休閒時間，家族一起出遊」，讓原PO氣憤表示「我們家還有100萬貸款要還，不能夠隨意休假，而且我家平日給公婆的陪伴和照顧，比過年那3天多太多了」。最後，她強調「過年3天我家一定會帶小孩出去玩，絕對不改變！」

對此，網友們回應「這種我都裝聾，然後給她一個尷尬又不失禮貌的微笑」、「想帶長輩吃飯或度假，可以各自行動，不用牽拖一大群。我家都這樣，有孝心的自己帶長輩，我每月帶長輩吃飯2-3次，出國一年一次，他們都沒有」、「請微笑的大聲說：『妳都沒給媽錢，妳也很孝順啊』」、「我會跟她說妳每週都回來陪父母才叫孝順，至於我們孝不孝順不需要做給妳看」。

媳婦 孝親 爆料公社

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