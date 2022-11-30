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趕走小叔一家5口！公公要媳婦離職「照顧婆婆」她反擊：以後不回婆家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨，公公暗示她離職回來照顧婆婆。示意圖／ingimage
一名人妻抱怨，公公暗示她離職回來照顧婆婆。示意圖／ingimage

一名人妻抱怨，公公把小叔一家5口趕走，兩方從此沒再聯絡，婆婆身體狀況差，公公總是自私將照顧另一半的責任丟給孩子，拖到病況嚴重才心不甘情不願地載婆婆就醫，而這次原po夫妻回老家時，公公竟暗示她辭掉工作回來照顧婆婆，讓原po當場氣炸。

該名人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，老公婚前靠自己打拚買房，結婚、生孩子也沒花公婆半毛錢，每個月給的孝親費還是手足中最多的。

她透露，小叔生下3名孩子，身體原本就欠佳的婆婆仍是硬幫忙帶，但隨著時間久了，公婆與小叔夫妻間也發生爭執，公公一氣之下將小叔一家趕走，「公公不承認是他趕走的，小叔也從此跟家裡沒聯絡」。

她表示，公公是個自私又有大男人主義的人，早早退休在家，明知婆婆身體不佳，也不願開車載她就醫，每次都要拖到症狀嚴重時住院。自從小叔一家搬離後，婆婆動不動就打給原po先生抱怨，或回婆家時，就頻頻喊沒錢，直到最近一次，夫妻倆回去探望公婆時，公公居然暗示她，「辭掉行政工作回去照顧婆婆」，讓她當場傻眼。

不過，原po聽完也立刻反擊，「以後回婆家只剩下先生帶小孩回去的組合了」，並感嘆「人到老時，若搞到自己所有兒女都不願意見個面時，那真的是可憐之人必有可恨之處」。

文章曝光，網友們紛紛留言「公公都不怕自己生病老了沒人照顧嗎？」、「公公為什麼不自己照顧？最討厭長輩把媳婦當免費的外傭」、「其實不必理會，不要辭職妳會後悔」、「有問題，媳婦扛、有好康，是外人」、「長輩不慈，休怪晚輩不孝，這公公自以為到走火入魔了！」。

婆婆

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