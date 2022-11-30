她結婚只想登記！父母想辦婚宴拿回紅包 網教「推拖之術」反制

不少新人因預算關係，會選擇只登記結婚而不舉辦婚宴。一名網友和男友只想登記結婚，但父母卻想要辦婚宴並表示，「我之前包的紅包怎麼拿回來」，令她相當傻眼，但她又不想讓未婚夫之後被討厭，於是想問問網友們的想法。

一名網友在Dcard「結婚板」發文，她跟男友只想登記結婚，不想辦父母的「成果展」，但父母卻硬是要他們辦婚宴並表示，「妳不辦，我之前包的紅包怎麼拿回來」，言下之意就是要他們自己付桌錢，紅包則是給父母，令她不禁感嘆，「我們只是小資族，現在結婚這麼貴」，於是她跟父母提出，「如果要辦婚宴，你們付你們自己的桌錢」，沒想到父母卻表示，「養妳這麼大花了多少錢，在那邊計較幾萬元」，令她相當無奈，完完全全沒有想辦的意思，但又不想讓未婚夫之後被父母討厭，於是想問問，「有沒有也跟我們一樣的」。

網友紛紛表示，「憑什麼你們辦他們收錢，自己包出去的紅包還要你們買單喔，還情勒養育」、「你們還不如把辦桌的錢直接包給父母」、「我們也只打算拍個婚紗簡單登記就好，不過男友爸也說了一模一樣的話，他想回收紅包又不想花錢，男友直接回他：不然你再找個對象結婚回收禮金」、「我媽也是阿，都還沒登記就各種意見情勒，好像是她要結婚一樣」、「跟他們說，他們包紅包是他們給之前新人的心意，跟你們要不要辦沒有關係，請他們搞清楚」。

有網友則分享自身經歷，「我跟先生當初要結婚是自己跟各自父母說『我們要結婚了，我們只願意去登記其他什麼都不要，登記見證人是雙方的父親，如果你們（爸媽）堅持要辦喜宴跟其他儀式那我們就不結婚一輩子交往』，我們不想被情勒，所以主動攻擊父母」、「我們是本來也只想登記，爸媽堅持要宴客，但他們出錢當然紅包也他們收，我就幫忙一些雜事和當天作人形看板這樣，他們想怎麼辦就怎麼辦，出錢的最大」。

有網友則建議，使出打哈哈推拖之術，「1. 先登記：婚宴等登記以後再說啦哈哈哈 2. 登記後：婚宴等存到錢再說啦哈哈哈3. 懷孕後：婚宴等生完小孩再說啦哈哈哈 4. 生小孩：小孩都生了辦什麼婚宴啦哈哈哈」，有網友則建議原po強硬一點，「跟爸媽強硬點反駁！！ 1.他們出錢辦，紅包他們收 2.不同意就暫時不結婚（先跟男友討論，我的婚禮朋友桌也是爸媽付，但紅包給我，我實際支付大概只有新秘而已～）。