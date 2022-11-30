丟孕妻在家與好友出國！他怨婚後沒自由 網揪關鍵字：想做壞壞的事

太太懷孕期間，出國玩很過份？一名網友透露，自己原本將和好友出國玩五天，但懷孕的太太得知後卻相當反對，認為到時她懷有5、6個月身孕，生活上會更需要先生幫忙。然而，當他婉拒朋友時，對方卻開口大罵「她真的很公主」，他聽完也覺得頗有道理，便猶豫發問「真的有這麼嚴重？」。

該名網友在DCARD上以「朋友不爽我老婆，該聽誰的」為題發問，最近與交情很好的大學好友們計畫出國五天，可能是去日本或泰國，並規定不能攜家帶眷，說是「屬於男人們的旅程」。而他太太得知後相當反對，認為是放她一人懷孕在家，且到時候就懷孕5、6個月了，生活上會很需要他幫忙，同時更無法理解為何不能帶她一起去，他也就打消念頭。

怎料，他告知朋友無法赴約後，對方卻突然大罵他太太「她真的很公主，只是去個五天而已又不是不回來，結婚了你就不能有自己的朋友了嗎？」，也坦言現在聚會原po太太都會一直問原po在哪、幾點回家，其實大家都覺得很不爽。

他也回憶起婚前婚後，太太確實變得管很多，不止會管他幾點回家，也會管錢，偶爾跟朋友聚會喝多了，她也會生氣。聽完朋友的話，他也有些動搖，覺得自己沒有做什麼不對的事情，難道結婚後就不能有自己的生活圈，不能做自己喜歡的、想做的事了嗎？還是說讓懷孕的老婆獨自在家五天，「真的有這麼嚴重？」。

文章曝光，網友們紛紛留言，「你一個已婚男性，本來就應該優先顧好家庭」、「老婆懷孕還想出去玩過真爽」、「這種朋友⋯還真令人想放生呢」、「以後老了難道是你朋友會推你去曬太陽？」、「你去玩吧，記得先把老婆先交給別的男人照顧」。

有眼尖網友就發現，「身邊朋友經歷過類似的事，關鍵字：不帶家眷、屬於男人的旅行、泰國日本，我想大家都很清楚了吧」，網友們看了也推測，「看他那群朋友這麼激動，想必應該是想做一些瞞著老婆的事呢」、「我也是一路看下來腦袋就自動畫好了這幾個關鍵字，老婆不准很正常吧」。