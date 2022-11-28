婆家省錢到走火入魔 衣服隔週洗、尿尿不沖水逼瘋媳婦

一名女子表示婚後被婆家人的衛生習慣嚇得不輕，婆婆為了省錢，不僅教育全家人尿尿不用沖水、剩菜不用加熱，還堅持衣服只能「一週洗一次」，甚至為了少洗衣服，一件四角褲全家人輪流穿，導致一家老小都有皮膚問題，公婆還經常長出「皮蛇」，讓她幾近崩潰。

「每天換洗在外工作一整天的衣褲不是常識嗎？」一名女網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」抱怨，婆家在婚前、婚後完全兩副嘴臉，結婚前一切看似正常，婚後才發現婆家有很多離譜的衛生習慣。

她表示，先生一家都做粗工，但婆婆卻堅持衣褲不能每天洗，這樣很容易壞又浪費水，每週洗一次就好，且整家人經常同穿一條四角褲，長期下來全家皮膚都出現問題，成天背後發癢，老人家還動不動得帶狀皰疹「皮蛇」。

她無奈說，儘管現在已經沒有跟公婆同住，他們仍會時不時教育先生「老婆娶回來要教！小孩都生了，怎麼都還不會省錢！」不僅如此，公婆還會告訴才三歲的孫女尿尿別沖水、很浪費，為了省瓦斯費，剩菜也從不加熱，讓她崩潰大喊，「麻煩你家觀念留在你家就好！我要怎麼生活不干你的事」。

網友們見此也直呼離譜，「這不是省錢，是衛生觀念不好」、「這個婆婆是異類中的異類！」、「隔著螢幕都感覺到好癢」、「應該是今年看到最驚悚」、「都是汗臭味的工作服一個禮拜洗一次⋯⋯真的讓人很崩潰啊」、「好可怕的衛生習慣」、「光去看皮膚科買藥的錢，都不止一兩百了」。

更有人建議，「長輩的節儉程度，真的不是我們能想像，可以多準備幾套工作服，讓他們換洗不心疼」、「那就乾脆不要洗先生的衣服唄！看他能穿幾天！」、「老公要教，辛苦了，多搜尋一些衛教常識傳給妳先生看，衣物上會有各種細菌、病毒，經汗水滋養，簡直千軍萬馬」。