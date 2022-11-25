沒錢不敢生？單親外配媽月薪24K扛半薪房貸 女兒泣：怎麼養活我的

養育孩子的費用相當可觀，導致不少夫妻不敢生。一名網友有感而發，她透露爸爸在10幾年前去世後，身為新移民的媽媽就獨自扛起養育她的責任，當時她月薪只有2萬4，每個月還要付1萬2的房貸，但仍辛苦拉拔她長大，讓她不禁感嘆「媽媽到底是怎麼養活我的」。

該名網友在DCARD分享，她是單親家庭，爸爸長期酗酒、賭博，甚至還會家暴，直到十幾年前去世後，家裡的支出就由媽媽一人扛起，當時她月薪只有兩萬四，家裡每個月還有1萬2的房貸。媽媽是外籍新娘，爸爸死後的保險金全被叔叔騙走，因此媽媽只好將剩餘的錢拿去還爸爸欠下的債，「她什麼都不懂，她很生氣，但還是沒人能幫她，也沒有任何一個親戚願意幫我媽」。

儘管如此，身為作業員的媽媽仍努力工作，偶爾兼職做清潔工、發海報等，讓她補習，也讓她不愁吃穿，十年過去她的薪水漲到2萬8，從原po上大學後，媽媽就一邊繳房貸，一邊給她生活費，並囑咐她好好讀書，不要去打工。

原po感嘆，經常看到有人擔心月薪9萬養不起孩子，也有夫妻兩人薪水加起來超過十萬的也說養不起，甚至有網友說月薪2萬5，連貓都養不起。「好像不管賺再多大家都不敢生」，每當她看到這類文章時，不禁對媽媽感到敬佩，心想「她到底怎麼養大我的，是付出多少努力，供我好好讀書、好好長大、好好治好我的慢性病」。

說到這，她的心頭都揪在一塊了，「只能說，媽媽是我看過最堅強的女性，我真的永遠愛她」。

文章曝光，感動不少網友們，紛紛留言表示「妳媽媽真的很強，Respect堅強女子」、「媽媽可能會愛錯人，但不會生錯人」、「你媽好勇敢，一個人在異鄉，面對這些事情，你真的要好好孝順她」、「你媽媽大概是犧牲了很多，只用了她必須要用的錢，剩下的全用在你身上了」。

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