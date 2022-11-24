吃泡麵竟遭男友媽斥「要學煮飯」 古板思維讓網傻眼：快分手

網友分享自己與男友吃泡麵時，竟遭男友媽媽碎念猛酸，質疑原PO是否都給她兒子「吃這種沒營養的東西」，甚至還被告誡要學做簡單的飯，讓她相當疑惑，無法相信至今仍有「男主外女主內的思想」。

一名網友在PTT Womentalk版以「吃泡麵被男友媽媽念」為題發文，表示和男友在吃晚餐時，男友剛好在和媽媽視訊，當下兩人正在一起食用不到10元的印尼炒麵。

沒想到媽媽卻表示「你們怎麼吃泡麵？沒錢了喔？」而男友也立即解釋是因為原PO突然想吃，才買了一箱來煮，而男友媽媽竟接著表示「你跟XXX（原PO）在一起她都給你吃這種沒營養的東西嗎？你要是沒錢吃好一點的就跟媽媽講」，接著還要原PO學著做飯。

電話掛掉後，男友甚至也附和，希望原PO學著做飯，讓她聽完後相當傻眼，表示整個「很問號」，泡麵也不是天天吃，同時也疑惑為何男友和她媽媽還停留在「男主外女主內」的思想。

許多網友留言表示「還沒結婚就有婆媳問題」、「分手啊，不然就閉嘴一輩子」、「可以分了」、「他想吃飯不會自己煮喔？」、「這蠻不尊重人的」、「快分吧，莫名其妙」、「所以妳還是不會分開啊，台灣多數婆婆老公都是要求女生煮飯的」、「有考慮結婚的話要好好想一下」。