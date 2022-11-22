媳婦怨「日本蜜月」婆婆也要跟 網見反酸：娘家媽媽就可去？

最近疫情管制放寬，隨著出國政策的開放，許多家庭趁著這個機會來個國外旅行。不過日前有媳婦抱怨，她和老公打算到日本補過蜜月，娘家媽媽自費跟著參加，但膝蓋不好的婆婆卻要求同去且「老公全額付旅費」，讓她氣炸喊「我媽要去就算了，巫婆也要跟是怎樣？」

一名網友在「爆料公社」發文表示，她今年中就已經跟老公說要去「日本跨年」，也說好當作兩人的秘密，結果後來婆婆吵著說要同去，讓她直呼「我媽要去就算了，巫婆也要跟是怎樣？」

原PO表示「我媽是說要自己出錢，我才答應她的，但婆婆要老公全出她的旅費，我們才剛新婚不到一年，正在存錢買房子，婆婆是想拖累誰？而且婆婆常常喊膝蓋不舒服，到國外我還要照顧她，這樣要怎麼盡情玩？」

不過貼文一出，馬上引發網友批評「自己媽媽就是媽，婆婆永遠就是婆婆，最好妳都不會老，妳兒子和妳未來媳婦這樣對妳的話，妳怎麼想？膝蓋痛妳怎麼不說先帶她去治療，還在那罵，最看不起妳這種人」、「媳婦不是聖人，婆婆也不是聖人，為什麼老是挑剔婆婆的作為，而不回頭看看自己的作為。不要被網路上那些洗腦成婆婆就是萬惡的人似的，家庭很多的事情都是要將心比心，才會彼此圓融，否則只會讓問題走向更深的一步」、「妳媽要去，老公的媽媽當然也可以去。妳這為人兒媳婦的，一定跟婆婆處的不好。而且妳目前還是住在婆家吧，妳要補蜜月之旅，就可以帶上自己的媽？別人的媽就不行？」