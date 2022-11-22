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出車禍後意外發現男友「被包養」 與陌生女甜蜜訊息令她反胃

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享趁男友包紮時偷看訊息，卻意外發現他被包養的事實。 示意圖／ingimage
網友分享趁男友包紮時偷看訊息，卻意外發現他被包養的事實。 示意圖／ingimage

網友分享自己與男友發生車禍後，在包紮時意外從男友手機裡發現他向陌生人傳「謝謝寶寶」、「還是寶寶對我最好了」等訊息，還看到男友手機搜尋包養相關資訊，讓她反胃不已、情緒崩潰。

一名網友在Dcard感情版以「一場車禍讓我發現男友被包養」為題發文，表示自己發生車禍後，趁著男友去包紮、領藥時偷看男友手機，以前通常是看到男友與兄弟聊天，但這次卻發現不尋常的訊息。

她發現一名陌生人傳訊息給男友說「沒錢了嗎？轉5000夠嗎」，男友竟回覆「謝謝寶寶」並附上許多愛心貼圖，對方也回覆「乖孩子」，男友再回「還是寶寶對我最好了」，這讓女網友崩潰表示自己真的要反胃，甚至「跟我的賴也沒打那麼多愛心」。

除此之外，網友還發現男友搜尋「快速賺錢app」、「男生被包養、公定價」等資訊，讓網友崩潰表示，吃藥之後腳上的血或許會慢慢癒合，但「心底的傷口呢？」、「那些說不出口的痛與酸楚呢？」

網友最後更新，表示兩人已經分手，並會好好養傷。許多人留言表示「拍拍妳，記得給自己點時間緩緩，別忘了把自己照顧好」、「幸好妳分了～祝下次不要再遇到爛男人」、「被包養看來就是有做對不起妳的事」。

包養 Dcard 車禍 分手

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