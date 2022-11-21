前男友娶小三還寄喜帖 她怒新娘「奪走我的幸福」

收到前任的喜帖究竟該開心還是難過？日前一名女網友在網路上發文，表示自己收到前男友的喜帖，而且新娘還是當初介入感情的第三者，令她氣憤痛批「妳擁有的一切是妳騙來的！」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「明天是你們婚禮，但新娘奪走了原屬於我的幸福」為題發文，她透露上週收到前男友的婚禮喜帖，雖然是自己先放棄那段感情，但心裡仍然有不甘，因為新娘是當初介入他們感情的第三者，甚至還是看上男方家裡的錢財，不像她是真心在經營感情。

原PO表示自己是男方的初戀，對方家裡的長輩和親戚也都很喜歡她，原本還以為初戀會比較特別，結果其實也就只是男方生命中的其中一位老師而已。原PO提到交往第二年時，彼此就常常有心靈上的談話，「他說他想去外面看看其他女孩子跟我的差別，交交新朋友，絕對不會做踰矩的事情」。

原PO認為男方回國後真的沒有什麼朋友，也覺得人隨著年紀的增長，更應該看看外面的世界，去認識各式各樣的人，於是就答應男方去交朋友。沒想到，男方卻跑去使用包養網站，最後在上面認識那名第三者。小三有憂鬱症，男方不只提供生活費，還經常買禮物討好，連上萬元的房租都幫忙付。

原PO接著無奈寫道「直到我自己發現了這一切，直到我受不了我男友的善良，我提了分手」。原PO坦言雖然男方當下有嘗試挽回，但她實在無法接受和另一位女人共享男人，甚至看著第三者消費自己男朋友的錢財，還要他不斷說謊。

原PO透露分手半年後雙方都沒有聯絡，自己也還沒走出傷痛，結果卻突然收到來自前男友的喜帖，而新娘還恰巧就是那名小三，「我看著照片，沒錯是那個女生，奪走我幸福的女生，用心理疾病跟沒有自力更生問題，利用我前男友的女生」。

在貼文的最後，原PO氣憤寫下「我挺恨她的，憑什麼她柔弱、身體不好、精神狀況不佳，就可以擁有這一切？而且還是用搶的，再細想一下，一個實質需要幫助的女生會上包養網站嗎？虛假，我真的不能理解也不覺得她可憐，也不覺得她應該要得到所有人的祝福。明天的女主角是妳，但妳擁有的一切是妳騙來的！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「小三扶正，看了真令人不爽，乾脆去砸場子」、「別傻了女孩，慶幸自己早早看清他吧」、「看完只覺得這男的這麼爛，妳怎麼還會覺得不甘，開心都來不及了」、「其實自己過得好比較重要」、「我看他們是也不會幸福，像這種死要錢的女生，婆婆會讓她好過嗎？」、「男的本來就想出軌了吧」。

也有網友提到，「打扮漂亮一點去，好好告別之前的他，之後活得越漂亮，絕對是對他們最好的報復」、「穿漂亮一點去吃飯，不用不開心也不需要砸場，我一直深信這種男生之後也是會出軌」、「但還是要說不要去砸婚禮場子，最後會是妳自己最難看，直接變成笑話以及別人茶餘飯後的話題」、「是我就搞砸他們的婚禮，文章印下來當傳單發之類的」。

最後，因為有許多網友認為劇情太誇張，所以懷疑這是一篇創作文。原PO也回應強調是真實事件，表示自己會去參加婚禮，但紅包只會包200元。