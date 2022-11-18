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母將每月孝親費全放抽屜長灰塵 兒嘆：最笨又沒意義

聯合新聞網／ 綜合報導
網友見母親將每個月的孝親費都存放在抽屜中，覺得應該有更好的使用方法。示意圖／ingimage
網友見母親將每個月的孝親費都存放在抽屜中，覺得應該有更好的使用方法。示意圖／ingimage

許多人出社會後的收入一部份會回饋給父母，就有位網友每個月給母親5000元的孝親費，但他卻無奈母親都只是把錢存放在抽屜中，寧願讓她花掉或投資，也不要把錢越放越小。但對此狀況，網友們紛紛表示「孝親費給了就不要管」。

原PO在Dcard表示，目前工作薪水約4萬左右，平時月給母親5000元的孝親費，但都被存放在抽屜裡，讓原PO覺得「錢就越來越小，搞的我很煩」，原PO認為孝親費可以有更好的使用方法，寧願母親花掉也不想讓那些錢放在抽屜長灰塵。

因此原PO有一天就忍不住向母親表示，錢擺著也不會變大，現在通貨膨漲只會讓錢越來越難買到東西，可以活存、買股票、買基金，不然就花掉，更直呼「放在抽屜是最笨又最沒意義的方式了」。

不過許多網友紛紛勸告原PO不要干涉母親怎麼運用孝親費，「既然給了就不要干涉她幹嘛用吧」、「孝親費不是就是給父母的嗎？給出去就不要囉嗦了」、「孝親費真的就是給了，不要管爸媽要怎麼用，不然哪叫給」、「給了就不要管」。

其他人表示，「我覺得你媽把錢放在抽屜比放在股市還安全」、「投資不等於一定會賺錢好嗎？如果倒賠了那比通膨還要慘，什麼都沒買錢就不見了」、「就是『不甘願給』」、「孝順的孩子」、「老一輩，放著錢在身旁才安心，最重要是夠吃，那就讓她安心吧」。

Dcard 孝親

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