不熟友人「婚宴禮金包6000元」 新娘驚：該傳訊道謝嗎？ 過來人曝關鍵

結婚辦婚宴時，禮金通常會以和新人有的交情來決定要包多少金額。一名網友辦完婚禮後翻了禮金簿，發現有個曾經交情不錯但後來沒再連絡的友人包了6000元禮金，於是好奇，是否該傳個訊息向對方道謝，想問問網友們的建議。

一名網友在Dcard「結婚版」發文，她最近剛辦完婚禮，好奇之下，翻了禮金簿後，發現曾經交情不錯，但後來沒什麼聯絡，導致現在反而不太熟的朋友包了6000元禮金，於是很煩惱該不該傳個訊息表達感謝之意，原po雖然很感謝對方包很多，「但因為現在沒什麼交集了，覺得有點怪」，於是想問問網友們，「該不該傳訊息跟他說聲謝謝？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「人家是念在舊情，所以願意包多一點給你，你就不要太糾結了，如果還想跟對方當朋友聯絡，那就請他吃飯聊聊天，對方念舊又重視你才會包這種金額，表示你在他心中頗有地位」、「可能他把妳當很好的朋友，但你卻不在乎他」、「不用在意啦～～人家的心意就收下，特地去說謝謝更尷尬」。

有網友則認為，等對方結婚時就知道該包多少禮金，「之後等他們辦婚禮你就知道要包多少了啊」、「還是你辦的地方一桌不便宜，然後他又攜伴參加，基於只包3600不禮貌，所以他才包6000？」、「可能她還沒辦婚禮，等她辦了，你也要回包相同或超過的金額」、「記得如果對方結婚也要有禮數回包！」。