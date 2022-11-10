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「幫女友清空雙11購物車」男友下單品項超鬧 網笑：可以提親了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為雙11購物節，網友買東西示意圖。圖片來源/ingimabe
圖為雙11購物節，網友買東西示意圖。圖片來源/ingimabe

令人期待的雙11購物節就要到了，有位女網友習慣把想要商品都先放進購物車，男友突然告訴她，已經幫她清空購物車了(幫下單的意思)，她超驚喜，但查看完出貨中的商品卻啼笑皆非，原來男友買的全是老媽的東西。

有位女網友在Dcard以「男友清空了我(媽)的購物車」發文，說她雙11前就把想要商品放進網站購物車，今年她挑了鞋子、香水、小家電，打算時間一到再結帳。男友突然告訴她，「今年雙11不用買了，購物車我都幫妳清空了」，男友表示已經都偷看過她手機，知道她想要的東西，再自己下單，還補了一句，「大部分都買了啦！但妳想買的東西我都看不太懂就是了」。

原po覺得有點不妙，因為她的電商帳號是跟媽媽共用，購物車也是。原po查看男友手機，發現他下單很多奇妙的東西，包括XX居士銅錢吊墜手鍊、XX牌魚油膠囊、XX牌按摩枕、還有一雙原po想要的鞋子，但沒有她想要的氣炸鍋

原po又氣又好笑 ，雖然很感謝男友的貼心，「親愛的，你費盡心思清空的不是我的購物車，是你岳母的啊」，而媽媽許願的這些東西，現在都在運送到府的路上，原po笑，「我是不是該叫他到時候自己送去給我媽順便提親？」

網友笑翻，「看到手鍊笑死」、「好啦！雙11去送禮順便認岳母了」、「那個手鍊和按摩的⋯我好像也在老媽的購物車看過類似，老人家喜歡的東西都差不多嗎」、「是個暖男 但是暖錯方式了XD」。

也有人突破盲腸，「偽清空，真提親」、「討好女友幹嘛，直接討好岳母才是王道」、「跟男友說還有雙12，到時再清空一次妳想買的」、「男友是計畫好的，因為雙11那天東西會放更多，先提早買好，妳就沒機會再開口了」。

也有人好羨慕，「至少還有男友可以幫清空購物車 我沒人幫清空連荷包也空」、「我有男友但他從來沒幫我清空過，還是我在幫他清空，有安慰到你嗎嗚」、「假抱怨真放閃」。

雙11 電商 氣炸鍋

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