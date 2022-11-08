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懷孕女友「討房不成」鬧失蹤 網友神準命中結局：目的太明顯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子抱怨，其女友未婚懷孕後堅持要他讓出房子，不然就不結婚，也不讓他見小孩，遭網質疑孩子只是要錢手段。示意圖／ingimage
一名男子抱怨，其女友未婚懷孕後堅持要他讓出房子，不然就不結婚，也不讓他見小孩，遭網質疑孩子只是要錢手段。示意圖／ingimage

近日一名男子抱怨，其女友未婚懷孕後向他索要房子，被他拒絕後對方心生不滿，在預產期將至前大鬧失蹤，急得他上網詢問該怎麼辦，網友對此直言無須擔心，只要房子還在，女友肯定會回來。結果48小時後，結局被網友準確命中，女友最終耐不住性子返家，更揚言不給房就提告。

一名男網友昨（7）日在臉書社團「靠北女友2.0」發文哭訴，他未婚懷孕的女友預產期就在下個月，如今卻突然人間蒸發，原因是女友不滿男方不肯將房子登記給她，因此堅決拒婚，讓這名男子急得直跳腳，「她跟我說要自己把小孩養大，不會讓小孩知道有我這個爸爸，怎麼辦？」

不少網友直言女子目的明顯，「她肯定會再出現，因為她的目的太明顯…只是要錢」、「就讓她去吧，她過一陣子就會回來找你了！」、「孩子真的很可憐，被拿來當成一種手段」、「只要房子還是你的，她永遠都不會消失的，但如果名字改成老婆的，她隨時會消失」、「結婚之前不說過戶的事，有小孩才來威脅」。

也有網友站在女方立場思考，「她對你沒安全感，所以要用房子跟小孩做為籌碼，你可能不太喜歡孩子吧！還是你對這段婚姻沒什麼信心，怕她外遇還是怕你外遇房子沒了？」、「房子不可以登記兩個人的名字嗎？」

事後該男子二度發文更新後續，他表示女友果真不到48小時又自己跑回來了，還嗆說如果不肯將房子給她就要找律師提告，讓他支付20年的扶養費，且不讓他見小孩。

依據民法規定，非婚生子女是在生父生母沒有婚姻關係受胎所生，對於生母來說會被視為婚生子女，而生父若知道有小孩存在，也可進行認領，此時小孩的監護權會交由生父生母進行協議，若兩人無法達成共識，則會由法院進行判定。

懷孕 失蹤 婚姻 兩性關係

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