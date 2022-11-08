13年婚姻差點毀於「打呼」 她被吵到精神衰弱哭喊要離婚

婚姻關係往往需要長時間磨合，日前一名結婚13年的人妻卻表示，她再也忍受不了丈夫天天打呼，於是憤而提出離婚，直至丈夫接受止鼾手術才打消此念頭。許多網友聞言，認為妻子有些小題大作，一些網友則直言，被打呼所擾相當崩潰。

「人品再好，會打呼還是徒勞。」一名網友在PTT發文分享，他的姊姊已結婚13年，姊夫是一個標準的好男人，有穩定工作、無不良嗜好、個性溫和還十分顧家，但年初姊姊回娘家時卻突然宣布要離婚了，而導火索是「打呼」。

原po表示，家人聽聞該理由相當震驚，連忙勸說姊姊可以藉由戴耳塞、分房等方式改善問題，但由於姊姊家只有3個房間，2間是小孩房，夫妻倆只能睡主臥，最多睡在客廳，並非長久之計。講到激動處，姊姊甚至崩潰大哭，更坦言自己每天都因打呼導致精神狀況不佳，且已經忍耐多時。直到後來姊姊夫妻倆接受婚姻諮商長達半年，並在諮詢師的建議下，讓姊夫去做了止鼾手術，才算沒再聽姊姊說想離婚了。

網友對此事看法兩極，有人認為因打呼鬧離婚太誇張，「原本遇到問題竟然不是看醫生做手術，而是直接選擇要離婚，令人匪夷所思」、「分房睡就可以解決的問題搞到離婚…」、「不會溝通啊？這些年怎麼活下來的」、「就是不夠愛而已吧，夠愛的話第一會想治療，第二會想換房，完全不會想到離婚吧」。

另有網友指出，婚姻裡即使是小事也有可能釀成悲劇，「婚姻難維持就是，以為只是小事，但婚後每天都要面對」、「說真的我表姊和表姊夫還真的是因為打呼離婚的」、「打呼超崩潰好不好，說沒什麼的人根本不懂那種痛苦」、「我前任就是打呼打到我精神衰弱」、「會吵到要離婚，通常就是打呼那個死不就醫」。