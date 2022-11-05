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前妻婚禮上台大鬧！大聲公循環放送「渣男騙錢」新人繼續淡定完婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子不滿前夫借錢不還，直接到婚禮現場大鬧。 圖／ingimage
一名女子不滿前夫借錢不還，直接到婚禮現場大鬧。 圖／ingimage

結婚是人生中的大事，每個人都會希望能辦好婚禮，留下一個美好的回憶。不過在中國大陸卻發生了一起尷尬的場面，有一名女子因不滿新郎，竟在婚禮當天大鬧現場，甚至最後直接躺在舞台上，據了解，這名女子為新郎前妻，最後在場的人阻止都沒用，新人乾脆就淡定的繼續完成婚禮。

據陸媒綜合報導，河南省駐馬店市有一對新人在2日上午與農村民房前舉辦婚禮，突然有一名女子拿著擴音器，不斷撥放著「渣男，騙我感情，騙我錢，還錢」的音訊，讓現場的氣氛十分尷尬。

典禮繼續進行，當新郎對岳父母說真心願意照顧新娘一輩子的誓言時，這名女子又站在新人背後大罵「新郎騙錢」，現場有許多人阻止她但都沒用，女子甚至還一度躺在舞台上，不過婚禮司機卻未受影響，按部就班地繼續主持婚禮，新人也對女子視若無睹，淡定的把婚禮進去進行下去。

前妻（白衣）不滿新郎，直接大鬧婚禮，衝上舞台還躺在地板。圖／取自網易
前妻（白衣）不滿新郎，直接大鬧婚禮，衝上舞台還躺在地板。圖／取自網易

據了解，鬧場的女子是新郎的前妻，兩人結婚多年，約一年前經過法院判決離婚，前妻認為新郎欠錢，因此當她知道前夫要再婚時，馬上找友人來鬧場，不過新郎則認為，雙分離婚時財產分配早已經完成。

新娘表示，她清楚並理解新郎上一段婚姻狀況，兩人的感情不會受到影響，但面對突如其來的鬧場，還是感到很尷尬，尤其是對自己的父母很不好意思。不過知情人則說，女子鬧場肯定是不對的，但她手裡有新郎的借據，因此她無法解開心結，是有苦衷的。

婚禮

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