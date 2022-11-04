車禍手骨折超痛⋯男友仍求「見面愛愛」讓她超傻眼

一名網友出車禍後手骨折，日常生活都需要家人協助，然而男友聯繫後卻只想見面和她「ooxx」，甚至表示「我又不是跟你手臂做，是跟你做，有影響嗎」讓原PO超傻眼。

一名網友在Dcard感情版發文，表示自己前幾天出了一場車禍，手骨折了，而自己與男友是遠距離戀愛，聽到自己骨折後，表示希望來看看原PO。

原本男友打算當天來回，但因為兩人有大概2個月沒見面，因此男友就問原PO要不要一起在外過夜，但原PO表示，自己本身剛出院沒多久，洗澡、脫衣服和吃飯等日常生活都還需要家人協助，甚至還需要幫傷口換藥，因此不太方便。

沒想到男友聽到原PO婉拒後，竟表示「有什麼差嗎？我想說很久沒見面了，很想你耶」、「也很久沒跟你ooxx了」，原PO也表自自己是傷患，還回擊「你怎麼滿腦子想著這個」，男友接著回「我又不是跟你手臂做，是跟你做，有影響嗎」，讓原PO瞬間理智線斷裂。

男友來找自己竟是為了要打炮，讓原PO氣到直接掛斷電話，原PO也表示自己實在不能理解，自己每天都在跟男友說睡覺時都很不舒服、很痛了，怎麼還可以「想著要跟一個手骨折剛出院沒多久的女朋友做愛？」，網友留言表示「你確定他對你是走心不是只走腎嗎」、「感覺只把妳當炮友」、「直接果斷分手加封鎖刪除」。