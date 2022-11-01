婆婆到她公司當清潔工 媳傻眼：讓我難堪嗎？網意見兩極

婆媳問題自古難解，如果婆媳又變成同事？問題可能就更多了。有位媳婦在臉書爆料公社發文，婆婆很寵啃老無業的大伯，身為媳婦她都沒意見。但她某天去上班，發現婆婆居然跑到她任職的百貨公司當清潔工，讓媳婦覺得很難為。

原po表示，某天她去上班，發現婆婆竟跑來百貨公司當清潔工，還熱情對她打招呼，而她根本不想理。媳婦說，「我不是普通主管，我是樓管，說不介意別人的眼光是不可能的」。原po質疑婆婆的行為，自己寵大兒子就要自己承擔，「可是跑到媳婦工作的地方當清潔工，是什麼意思，都沒想到我會很難堪嗎？」

不少人替媳婦尷尬，「先別說職務問題，跟公婆在同一個地方上班老實說蠻尷尬的，而且會衍生很多不必要的麻煩」、「很多人不想跟親友共事的原因之一：在她的眼中，婆婆上班是清潔工，在婆婆眼中，我是樓管的婆婆」、「就怕婆婆擺爛，媳婦樓管要不要管，怎麼管都不對」、「平常感情大概也沒有多好，哪不去偏偏找媳婦工作的地方去」、「為什麼要去媳婦的公司呢？可以去別的地方啊，媳婦的重點不是清潔工，而是婆婆去他公司上班」。

不少人砲轟媳婦，「樓管是有多不得了，婆婆不偷不搶有什麼好丟臉！標準自卑感作祟」、「只要平常心看待，都不會覺得丟臉正當工作，賺錢不偷不搶也不用去在乎別人怎麼想」、「又不是領你的薪水，做好分內事，禮貌還是要有，沒有僭越，管他別人怎麼說」、「這麼勢利眼的媳婦，難怪看什麼都不順眼」、「是你覺得丟臉還是？」、「感情好沒關係，感情不好什麼都有關係」。

有網友認為台灣人有「孝順」迷思，婆婆到媳婦公司當清潔工真的不妥。「婆婆：我小兒子的媳婦不孝哦！不給我錢去養大兒子全家大小，我被逼出來做清潔工」、「會被說『你怎麼沒讓媽媽在家享福？怎麼媽媽年紀這麼大還要出來做勞力的工作？』不是因為職業低賤，而是讓老人家出去做辛苦勞力的工作，原本就容易被當成不孝順的人，明顯就是要讓媳婦遭受非議罷了」。