婚前帶女友回老家住7天！男被氣到取消婚禮 嗆「還好沒娶妳」

每個人選擇對象的標準都不同，相同三觀的人相處起來會比較輕鬆。中國大陸有一名男子和女友論及婚嫁，於是在婚禮前7天讓女友先去住家裡試試看，沒想到期間男生狂被女友踩底線，最後徹底被惹怒，果斷取消婚禮，還丟下一句「好險沒娶妳」。

根據陸媒「熱點新聞」報導，男生出生農村家庭，畢業後到外地打工，認識了同樣在打工的女生，兩人進而交往，女友缺乏安全感，經常翻男生的手機，兩人也常為了信任問題吵架，但是男生最終都還是選擇原諒，認為這是女友太愛自己的表現。

兩人相處幾年感情穩定，於是決定要步入禮堂，男生在婚禮前7天把女生帶回家和父母一起住，沒想到女友的公主病大發，男生媽媽煮了飯菜，因為看到女友太瘦，一直幫她夾菜，一開始女友還笑笑的，最後臉上越來越嚴肅，直接嗆男生媽媽「阿姨，妳在餵豬嗎？夾這麼多我怎麼吃得完？」。

此話一出讓在場的男生相當尷尬，直接脫口「妳怎麼這樣跟我媽說話？」，女友就放下筷子走回房間，因為這件事兩人產生矛盾，男生媽媽本來還想主動和解，不料兩人又吵起來，男生媽媽急忙道歉，結果又被女友喊「妳能不能閉嘴？」。

女生一連串的脫序行為直接惹怒男生，直接脫口「妳太沒教養，我可以允許你不尊重我，但是不能侮辱我的家人，幸好沒娶妳，我覺得我們不合適」，男生果斷取消婚禮，也和女友提出分手。