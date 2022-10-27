工程師變作業員！女友坦承謊報職業 男崩潰：怎跟親友解釋？

男女交往難免會考量對方的職業、背景，近日卻有男子在網上表示，交往半年的女友原先聲稱自己是工程師，且周遭親友也都知情，直到最近對方才坦白其實是在園區當作業員，讓他感覺被欺騙了。許多網友聞言紛紛抨擊女友不該說謊，但也有人認為謊報職業罪不至死，而且的確有企業稱作業員為工程師。

一名男網友在Dcard以「女友騙了我她的職業」為題發文，他稱與女友以結婚為前提已交往半年，剛認識時女友說她的工作是在科學園區當工程師，最近女友卻突然坦白，她其實並非工程師，而是在園區內從事作業員。

原po向女友詢問說謊原因，她表示起初並沒有想到會和原po交往，更沒有預料到會論及婚嫁。原po無奈道，「我這半年帶她認識了我周遭的家人同事朋友，大家都以為我女友是工程師。」他坦言，不知該如何與周遭親友解釋，且心中也因此產生疙瘩，這才上網詢問解決辦法。

不少網友指責女方說謊相當不可取，「有疙瘩就分手啊」、「半年後才講？笑死人」、「她是為了她自己的成分更大，而且即使是善意的謊言，在愛情這種很需要雙方信任的關係裡更為重要」、「這麼長的時間她都不願跟你說出真話，要嘛是個優柔寡斷的自私女人，要嘛是個虛榮心爆棚的說謊精」。

也有網友認為，雖然女友說謊在先，但仍有轉圜餘地，「看到有人說工程師變成作業員很丟臉，為何？丟臉的點是什麼？」、「如果介意這個名詞，那男生也太沒用了？又不是說在一起半年後跟你說外面還有一個小王」、「你自己想清楚你跟她在一起快不快樂就好了，不要想太多而錯過一段婚姻」。

更有網友指出，作業員的確也可以稱為工程師，「作業工程師，有啥毛病？」、「設備工程師」、「其實妳女友說的是事實，公司內部確實是稱她們為工程師」、「確實我們在徵才也會這樣寫啊，直白點就說設備工程師（操作員）」。