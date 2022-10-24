妻1年買60件牛仔褲！夫曬6袋戰利品嘆「正常嗎？」

不少女性喜愛逛街購物，逛一逛就會忍不住想消費，不知不覺就手上多了幾袋購物袋。一名人夫抱怨，老婆一年就買了60件牛仔褲，看到床上的6袋牛仔褲，忍不住拍下來詢問網友們，「是正常的嗎？」。

一名人夫在臉書社團「爆怨公社」發文，他看到老婆成堆的牛仔褲，「問題來了，買來佔空間」，但仍然買了不少，於是忍不住拍下床上的6袋牛仔褲，照片中可見有白色、黑色、卡其等等顏色，款式也相當多，令他不禁好奇，老婆一年就買了60條牛仔褲是否正常，引起不少網友熱烈討論。

一名人夫抱怨，老婆一年就買了60件牛仔褲，於是忍不住拍下來詢問網友們，「是正常的嗎？」。

網友紛紛表示，「噓…你要懂得活命！！」、「才60條，真是勤儉持家」、「促進經濟成長…」、「算客氣的了…」、「如果你老婆只有一條褲子，也不正常啊」、「正常，我很多買來放的」、「牛仔控吧…」、「可以分上班穿，外出穿」、「換一個角度來看，你們的經濟能力許可，買點自己喜歡的無傷大雅」、「我覺得等你老婆鞋包超過目前的牛仔褲量時，再來問正不正常」、「她不找你麻煩，那一切都正常」、「先不管正常與否，身為人夫，應該懂得花錢消災的道理」、「一年才買60件怎麼會多，一年四季十二個月，三百六十五天來算，平均六天才換一條」、「夏天淺色冬天深色，胖胖瘦瘦，正常給過」。

不過，有網友認為太多，「我一年才兩條…」、「其中還有幾件是一次也沒穿出門就要丟了…」、「太神了，我10年還買不到10件耶」、「我20年都沒有60條牛仔褲」、「我6年才買3件…因為原本6年前的那三件穿破到不行了…」、「我1條從第一胎穿到要生第二胎還在穿欸」、「確定不是批發嗎？」。

有網友則分想自身經歷，「沒關係，你並不孤單，房間的大衣櫃只有小格子是我的，放襪子，其餘都不是我的，我放塑膠櫃」，有網友則擔心，「撇除蒐藏，比較應該擔心有囤積或戀物或壓力大，只能靠購物的狀況，如果買了都沒穿幾次還越來越多沒在清，真的要好好溝通一下」。