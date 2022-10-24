家長注意！秋冬8病毒來襲 小兒感染嚴重恐住院

【編輯：武美齡】

秋冬氣溫下降，許多細菌病毒潛伏在生活周遭，加上氣溫變化大，常見孩子感冒、咳嗽、鼻水流不停或腹瀉，秋冬兒童常見8種病毒蓄勢待發，小兒科醫師提醒若病況嚴重恐住院，家長應特別留意孩子身體狀況。

秋冬除了大家耳熟能詳的流感季之外，還有許多病毒蠢蠢欲動，為了避免孩子感染生病，爸媽們都要提高警覺心。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰提醒家長，「呼吸道融合病毒、流感、腸病毒、腺病毒、副流感等，一旦感染，有一些孩子的病情可能較為嚴重，不僅需要就醫，更需要住院......建議 6 個月及以上的人接種流感和新冠疫苗提升保護力。」指揮中心發言人莊人祥也表示，目前社區有多種呼吸道病毒在流行，尤其幼兒要注意呼吸道融合病毒及肺炎鏈球菌。

這些秋冬常見的病毒會造成哪些症狀，又該如何提前預防，以及若孩子真的感染了，在照護上有哪些需要特別留意的地方？

1.呼吸道融合病毒（RSV）

好發於秋冬季的呼吸道融合病毒（RSV），有「嬰幼兒呼吸道殺手」的稱號，北醫衛教資訊解釋，感染後的潛伏期為 2～8 天，造成呼吸道發炎反應。

症狀：呼吸急促、喘鳴、嚴重咳嗽、鼻涕多及發燒，尤其會聽到孩子呼吸時出現像氣喘發作的「咻咻聲」，嚴重時甚至會出現發紺、肋骨下凹陷等症狀。

貼心提醒：症狀可能比一般感冒久，一般孩子感染呼吸道融合病毒的症狀和感冒類似，但2歲以下的孩童可能造成較嚴重症狀，以及有少數的病童因為脫水，或因誘發中耳炎、肺炎而必須住院治療，提醒家長應多加注意。

2.流感病毒

流感是一種RNA病毒，雖一年四季均有病例，但以秋、冬季發生率最高，流行高峰期大多從11月至隔年1、2月，小孩是高危險群之一，不可不慎。

症狀：疾管署表示，流感引起的症狀包括喉嚨痛、咳嗽、發燒、頭痛，以及流鼻水、肌肉酸痛等，有的人還會有感噁心、嘔吐或腹瀉等症狀。其他常見的併發症還要小心肺炎、腦炎、心肌炎等。

貼心提醒：流感與一般感冒的差別如下圖，疾管署及台灣兒童感染症醫學會都提醒，接種流感疫苗是預防流感併發症最有效的方式，同時要警覺流感症狀，及早就近就醫治療，並注意按醫囑服藥多休息，不上班不上課，在家自主健康管理，直至退燒至少24小時。

流感與一般感冒的差別比較表（圖片來源／​疾管署）

3.副流感病毒（Parainfluenza）

副流感病毒屬呼吸道病毒，疾管署公布近四周疫情監測結果，發現副流感病毒驗出率高於流感，因此有兒童感染科醫師提醒，建議5歲以下孩子都要警覺。

圖片來源／​疾管署

症狀：副流感病毒感染可能造成發燒、咳嗽、聲音沙啞、哮吼等症狀。

貼心提醒：主要以症狀治療為主，沒有特效藥，家長照顧孩子與感冒無太大差異。但副流感病毒分為四種，其中一種可能造成幼童支氣管炎和肺炎，需特別留意。

4.腺病毒

腺病毒好發於秋冬交際，易侵犯 6 個月至5歲幼兒，具高度傳染力，也是導致幼童腹瀉的常見元兇。

症狀：症狀類似感冒、高燒不退，且伴隨著眼睛泛紅、結膜炎的現象，少數患者可能出現扁桃腺化膿、頸部淋巴結腫大。

貼心提醒：主要以症狀治療為主，注意需多喝水、休息大多可自行痊癒，僅少數引起呼吸衰竭或嗜血症而死亡。提醒孩子和家人勤洗手，並視需要配戴口罩。

5.腸病毒

雖然秋冬非腸病毒活躍期，但秋冬之際仍不可掉以輕心，疾管署提醒台灣全年皆有腸病毒活動，且無論成人、幼童都有感染風險，在發病前幾天就有傳染力。

症狀：於口腔、手、腳掌出現水泡、潰瘍，也可能發燒。病程為七至十天，極少數個案，可能發生腦炎、心肌炎、肺炎等併發症。

貼心提醒1：腸病毒目前沒有特效藥及疫苗，最佳預防方法是大人小孩都要勤洗手，注意個人衛生，就可以降低感染機會。

圖片來源／​疾管署

貼心提醒2：2歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，若發現嬰幼兒有嗜睡、意識不清、活力不佳、無故驚嚇或全身肌肉突然收縮、持續嘔吐，與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

圖片來源／​疾管署

6.肺炎鏈球菌

肺炎鏈球菌一年四季都存在，但好發於冬春兩季，而2歲以下嬰幼兒因免疫功能較弱，特別易受到肺炎鏈球菌的感染。台灣兒科醫學會解釋，一般幼童的鼻咽腔偶而會帶有肺炎鏈球菌，當遇到感冒等呼吸道感染時，肺炎鏈球菌因此趁機侵入呼吸道或血液，引發兒童多種病症。

症狀：中耳炎、敗血症、菌血症、肺炎及腦膜炎。

貼心提醒：接種肺炎鏈球菌疫苗可增加免疫力，降低發生嚴重疾病及併發症。

圖片來源／​疾管署

徐嘉賢小兒科醫師提醒，13價肺炎鏈球菌有隱藏版疫苗，健兒手冊肺炎鏈球菌疫苗只有寫3劑：2個月、4個月、12個月，但是真正的完整時程是，2、4、「6」、12，6個月大的是自費隱藏版，可依個人家庭的狀況自己決定。

7.輪狀病毒

秋冬來襲，當心輪狀病毒發威，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，特別提醒二歲以下的嬰幼兒因抵抗力較弱，感染輪狀病毒後若無及早治療而嚴重到脫水，可能有生命危險。

症狀：持續嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振。

貼心提醒

1.輪狀病毒通常經由糞口途徑傳播，例如吃到遭病毒污染的食物，或孩子觸摸到受到污染的玩具，建議病童家長應定期清洗玩具，注意環境衛生及清潔。

2.孩子若感染輪狀病毒，以補充水分及電解質為主，也有小兒科醫師提醒，即使腹瀉，小腸仍有吸收營養的能力，因此仍可食用清淡食物來補充營養，例如稀飯、白吐司、米湯、蘋果泥等。

3.自費口服輪狀病毒疫苗建議接種時程：

◼️2劑時程為出生滿2、4個月（最後1劑不得晚於出生後24週接種）。

◼️3劑時程為出生滿2、4、6個月（最後1劑不得晚於出生後32週接種）。

(資料來源：疾管署)

圖片來源／台北市南港區公所

圖片來源／​疾管署

8.諾羅病毒

諾羅病毒好於秋冬，傳染力強，且易引發群聚感染，例如學校、兒童照護機構等。

症狀：噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯。症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒。

貼心提醒：

1.嬰幼兒因嘔吐、體液流失，可能導致脫水及電解質不平衡，進而抽搐，甚至死亡，需要特別注意。

2.注意補充水分與營養，少量多餐、清淡飲食。

3.家長照顧病童後，應以肥皂或洗手乳正確洗手。

圖片來源／​疾管署

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