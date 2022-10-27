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有「後悔當媽媽」的想法並不可恥 德州媽媽、歐陽靖齊呼：妳不孤單

聯合新聞網／ BabyHome

【編輯：武美齡】

許多媽媽在育兒的路上感到無力、疲憊，甚至可能在內心出現「後悔當媽媽」的想法，網友媽媽們分享常有這種聲音在腦中環繞，卻不敢將討厭當媽媽的痛苦說出口，深怕遭受外界責難。德州媽媽與歐陽靖齊呼「妳不孤單，為人父母有各種情緒並不可恥」，並提供媽媽壓力紓解方式。

人氣作家「德州媽媽沒有崩潰」於臉書分享，收到許多網友媽媽求救，並提到「一天內收到幾十封全部都是後悔當媽媽的來信」，內容包括「怕自己不能把孩子教好」「......每天行屍走肉般的完成母親的責任」「教養小孩的苦讓我好累好絕望」「無法由衷地告訴他人當媽媽是一件美好的事」「我愛小孩，但不愛當媽媽」。

媽媽們之所以不敢將「討厭當媽媽的痛苦」說出口，是因為害怕外界責難的眼光，例如這個「這個媽媽怎麼這麼不負責任」、「不愛自己的小孩禽獸不如」、「當她的小孩真衰」。

德州媽媽提到「為人父母有各種情緒並不可恥」，為了幫助這些「後悔生小孩、討厭當媽媽」的無助母親，德州媽媽分享多種紓解壓力的方式，比方請求育兒支援，將年幼的孩子送托兒所或請人帶，「拉開距離，把自己的身心狀態緩一緩」；此外，找可信任的朋友聊天抒發、也能得到鼓勵與安慰。

歐陽靖也呼應德州媽媽的看法，她過往也曾公開表示「早知道會變單親，我就不會生小孩了」，因而遭受網友批評，但她認為說出後悔當媽媽的女性，並不代表她們不愛小孩。「幾乎每位媽媽都願意為了孩子以命易命，我也是。如果有落石，我一定緊抱著孩子讓自己被砸死都沒關係，這就是不容質疑的母愛。」歐陽靖提醒所有媽媽身邊的親朋好友們，媽媽要討的只是一句：「妳辛苦了，謝謝妳。」媽媽只要得到這句就夠了！

網友媽媽們對此議題相當有共鳴，紛紛留言表示「我以為我是草莓族媽媽才會有這種念頭」「原來不只我這樣，我懂！」「看到這麼多媽媽反悔，我真的釋懷了......原來不是我抗壓性不好。」「我也是一天到晚覺得後悔生小孩......但每次回家抱著孩子那種踏實與安心，很感恩孩子完整了現在的自己」。

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