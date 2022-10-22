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拒檢逃警開5槍 1.8公里攔「同款車」沒彈孔 警追逃車

天生是「M」老公卻無法滿足 人妻找床伴被抓包卻有意外結果

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太因無法滿足需求，便在網路上物色網友解決。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太因無法滿足需求，便在網路上物色網友解決。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多外遇出軌的狀況一旦曝光，難免會引爆伴侶之間的嚴重糾紛。然而最近日本媒體，卻訪問到一位雖然出軌的人妻，然而在和丈夫進行交涉之後，卻產生意外和平結果的感情事件。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名中川直美的28歲女性，自認本身在性方面天生有著「M」的體質。儘管她在去年結了婚，不過丈夫是位體貼溫柔的好男人，每當中川想要暗示老公「對SM有興趣嗎」，希望他能夠用更激烈的方式對待她時，老公都會因為不想傷害中川而拒絕。

雖然能夠理解老公的善意，然而中川內心的慾望卻也因此無從發洩。於是她開始在特定網站上物色對象，偷偷背著老公在外尋求刺激。不過就在半年之後，因為瀏覽紀錄被老公察覺，中川在外找尋男人的事情也遭到曝光。中川只好坦承一切，並且告訴丈夫這都是為了滿足慾望而已，本身還是愛著老公的。

沒想到，中川老公在聽完中川解釋之後，便對自己無法滿足妻子而感到抱歉，並且默許了她的行為。現在中川在老公的許可下，依然和幾位網路上挑選結識，性格還算可以的男性網友，保持著一定程度的肉體關係。而在自己的慾望得到滿足之下，和老公的愛情也變得更為親密。

出軌 外遇 兩性關係 性行為

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