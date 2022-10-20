小三花百萬盼能轉當正宮 已婚渣男一舉動卻讓她暴怒狠潑硫酸

外遇的事件一旦曝光，往往就會造成多重感情上的糾紛，讓整件事情變得一發不可收拾。近來日本媒體，就報導一件因為出軌爭議，最後竟演變成潑硫酸的社會事件。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名佐野的41歲女藥劑師，在夜店認識了經營果園的已婚男子小山（化名）。兩人之間非常談得來，而且當佐野因為打疫苗出現發燒副作用時，小山還特地跑來照顧他。兩人就這麼發展出了外遇關係。

小山在與佐野相處時，經常抱怨自己妻子的事，說妻子雖然長得很漂亮，性格卻相當任性，自己好幾年前就在考慮離婚的事。這些話讓佐野認為，自己搞不好有機會成為小山的正式妻子，於是積極探詢。小山則告訴佐野，離婚的關鍵在經濟方面的理由，只要能拿出一千萬日幣（約相當於新台幣215萬元），他老婆一定會點頭答應離婚。

佐野不疑有他，立刻拿出千萬日幣的積蓄交給小山。此後佐野一直向小山詢問離婚進度，但得到的答案都是「交涉得不太順利」。後來佐野不願再等下去，乾脆和小山一家人當面對質，表示自己拿了一千萬出來，小山應該要按照約定行事，否則就該退回金額。

在壓力之下，小山才磕頭道歉，坦承自己根本沒有離婚的打算，一千萬則是當做家族旅遊的費用花光了，所以也還不出來。這件事情的曝光，讓小山妻子和佐野都相當錯愕。人財兩失的佐野更是憤怒不已，後來靠著藥劑師的專業調出了硫酸，並以此攻擊小山，結果因為傷害罪而遭到逮捕，整個人生都因為一場外遇而徹底陪葬。