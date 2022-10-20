快訊

萬華槍擊案槍手自戕為何能開2槍？資深刑警分析有2個可能

上班開瀏覽器用「無痕模式」讓人安心？抱歉…老闆仍可以看到你開的網頁

批赴日補打疫苗方案緩不濟急 周玉蔻：高端應出錢免費PCR

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被曾格爾毀家庭 元配坦言「負能量爆棚」靠朋友扶持度難關

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為被傳出偷情人夫醜聞的登山女子曾格爾。擷自曾格爾臉書
圖為被傳出偷情人夫醜聞的登山女子曾格爾。擷自曾格爾臉書

登山女子曾格爾日前被傳出與一名有婦之夫偷情的醜聞。被毀家庭的元配昨(19)日在臉書坦言，近日心情十分低落、無力感和負能量都爆棚，幸有好友陪在身邊才能挺過難關，她向友人喊話：「因為有你們，我覺得我還是幸福的」。

元配在臉書寫下近期遭逢情傷的心情。表示「當女人情傷時，朋友就是你的補品」。也坦言「這陣子心情十分低落，無力感及負能量爆棚。以前都以為自己可以搞定很多事情，此時才發現脆弱的時候需要朋友相陪」。她謝謝友人這段時間陪她逛街、看劇、散心、聊天。還有友人會像「盲粉一般在留言區按讚和吵架」。讓她深感因為有朋友，不會永遠孤單，「我覺得我還是幸福的」。

元配表示，對於情傷時期收到很多認識和不認識的朋友捎來的留言和訊息，當中也還有一些令人同感心疼的故事，「都收到了，收在心裡」。她認為人生真的很難，很多意外發生得突然，但相信「沒有過不去的坎兒，只是需要時間」。

網友隨後在PO文中繼續打氣加油，不少朋友也喊話相約，認為元配只會「越來越好」、「生活還是充滿愛跟歡笑的」，「我們姐姐妹妹都會站出來捍衛家庭價值觀」。也有人認為：「這種男人不放生留著過年？先把他的財產弄過來再離婚。不要為難自己和孩子，加油！」

曾格爾 離婚 外遇

延伸閱讀

登山女神曾格爾美貌靠修圖？網爆「真實模樣」嚇壞眾人

還原「曾格爾」捐款飯局始末 郁方曝：全是正宮人脈

曾格爾捲不倫戀又爆登山紀錄造假 募款平台宣布「凍結贊助」

曾格爾募款逾千人贊助多出達標數38萬 她坦言：攀登費大漲仍不夠用

相關新聞

被曾格爾毀家庭 元配坦言「負能量爆棚」靠朋友扶持度難關

登山女子曾格爾日前被傳出與一名有婦之夫偷情的醜聞。被毀家庭的元配昨(19)日在臉書坦言，近日心情十分低落、無力感和負能量都爆棚，幸有好友陪在身邊才能挺過難關，她向友人喊話：「因為有你們，我覺得我還是幸福的」。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

一句好話

當能力還不足時，要讓人看到你的潛力。

【當代散文】夏烈／春蠶

雪豹終年在冰雪高山裸岩活動，全球僅存數千隻，瀕臨滅種。它保持自身血統的純正與優越，不與其他動物雜交，被視為神祕及高貴的動...

【台積電新星小品】游耘如／堆疊

我的書桌一向東西很多。書，筆記本，紙，更多的紙，積累堆疊成一座巍峨的山。

【搗語聲】李進文／稀微

想不起來哪一年的九月。將今生前世的九月統統翻出來吧！從相簿、雨隙、吻、線香、髮間，或從恨與愛之間……從任何親疏遠近，從肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。