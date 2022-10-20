被曾格爾毀家庭 元配坦言「負能量爆棚」靠朋友扶持度難關

登山女子曾格爾日前被傳出與一名有婦之夫偷情的醜聞。被毀家庭的元配昨(19)日在臉書坦言，近日心情十分低落、無力感和負能量都爆棚，幸有好友陪在身邊才能挺過難關，她向友人喊話：「因為有你們，我覺得我還是幸福的」。

元配在臉書寫下近期遭逢情傷的心情。表示「當女人情傷時，朋友就是你的補品」。也坦言「這陣子心情十分低落，無力感及負能量爆棚。以前都以為自己可以搞定很多事情，此時才發現脆弱的時候需要朋友相陪」。她謝謝友人這段時間陪她逛街、看劇、散心、聊天。還有友人會像「盲粉一般在留言區按讚和吵架」。讓她深感因為有朋友，不會永遠孤單，「我覺得我還是幸福的」。

元配表示，對於情傷時期收到很多認識和不認識的朋友捎來的留言和訊息，當中也還有一些令人同感心疼的故事，「都收到了，收在心裡」。她認為人生真的很難，很多意外發生得突然，但相信「沒有過不去的坎兒，只是需要時間」。

網友隨後在PO文中繼續打氣加油，不少朋友也喊話相約，認為元配只會「越來越好」、「生活還是充滿愛跟歡笑的」，「我們姐姐妹妹都會站出來捍衛家庭價值觀」。也有人認為：「這種男人不放生留著過年？先把他的財產弄過來再離婚。不要為難自己和孩子，加油！」