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說好房產要留給兒子賣掉 婆婆遺書卻反悔讓人妻暴怒離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太不滿婆婆的遺產分配，結果和丈夫吵架釀成中年離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太不滿婆婆的遺產分配，結果和丈夫吵架釀成中年離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

無論感情再好的一家人，若是碰上遺產相關的問題，往往也會形成不和的局面。近來在日本，就有類似的家庭糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名佐藤洋子的48歲女性，因為公公已經過世的關係，丈夫只剩下一位81歲的母親。這位婆婆因為年邁行動不便，丈夫便拜託自己妹妹照顧母親。有一天，婆婆表示自己的年金和公公的遺產不足以兩人開銷，希望丈夫能固定寄錢支援。

佐藤丈夫是位年收入680萬日圓（約相當於新台幣147萬）的上班族，經濟上並不算多寬裕，因此對於寄錢回老家這件事，洋子站在反對的立場。不過丈夫認為都是一家人，送出去的錢也遲早會回到手上，加上婆婆也答應自己死後，就會把老家的房子讓給佐藤丈夫，讓他能夠賣掉換取現金，當作是償還生活費。

在這樣的條件下，洋子總算鬆口答應送錢的事。6年後婆婆過世，洋子估算了一下，這幾年總共向丈夫老家送的金額，大約落在450萬日幣左右（約相當於新台幣97萬元）。然而在婆婆的遺書中，雖然指定將部分家產留給佐藤丈夫，但最重要的房地產部分，卻給了照顧婆婆的丈夫妹妹。

由於留給丈夫的遺產部分，換算價值遠低於過去支援老家的金額，因此洋子在不滿之下，一度找了律師商量，想辦法去要房子和更多遺產。然而此舉卻讓老公感到不解，而且認為就算繼承了房子，也不可能把老家賣掉。夫妻間就為了遺產問題天天吵架，後來甚至因此還走上中年離婚一途，結局不勝唏噓。

日本 丈夫 遺產 房地產 離婚

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