快訊

涉殺馬國女大生！昏迷前脫口「掐死一個女的」凶嫌反覆洗胃仍無法偵詢

學位遭撤！蔡壁如：對自己論文有信心 若有問題請辭立委

是幽默還性侵起手式？能不能對〈可不可以放進去一下下就好〉說不可以

人妻玩手遊與已婚熟男出軌 不倫關係卻遭意外對象揭發

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太透過手遊出軌外遇，但卻被自己母親揭穿而鬧離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太透過手遊出軌外遇，但卻被自己母親揭穿而鬧離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

為了尋求一時的刺激而出軌外遇，最後卻可能引發家庭失和，彼此四散的嚴重後果。近來日本媒體，就報導了這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名里香的30多歲女性，過去和交往一年的男性結婚。兩人婚後馬上生下一位孩子，里香為了照顧小孩，便辭掉原本的工作，專心在家當家庭主婦。儘管生活上並沒有什麼困難，不過每天都在家的生活，讓里香感到有些無趣。

為了打發時間，里香開始玩起手機遊戲。透過手遊，他認識一位四十多歲的已婚男子。對方經常在遊戲中花錢課金，並將價格昂貴的道具送給里香，兩人因此變得熟悉起來。後來，雙方也開始實際約會碰面，逐漸發展成外遇的關係。

然而某一天，里香的母親卻當面質問女兒，問她是不是有在外頭找男人。儘管里香一開始矢口否認，但母親卻早已雇用偵探蒐集了相關證據，讓里香是百口莫辯。原來母親過去曾經因父親外遇而離婚，所以對出軌這件事特別敏感，自從發現里香有外遇嫌疑之後，就一直在暗中調查著。

結果，外遇的里香也因此和丈夫走上離婚一途。而且因為告發者正是自己的媽媽，所以也和原生家庭感情破裂，母女之間斷絕往來。如今的里香恢復單身身份，只能想辦法工作養活自己。然而一想起若是當初沒有外遇，現在可能還和老公、小孩過著幸福的日子，就讓她感到後悔萬分。

外遇 日本 離婚 結婚 出軌

延伸閱讀

超商老闆和店長搞外遇還聯手職場霸凌 店員集體辭職不幹了

人妻打遊戲認識男網友出軌 嫌對方醜卻因一理由難以自拔

學霸人妻不讓小孩碰藝術 遭夫狠酸「沒文化」陷冷戰

人妻戀上大齡男決心離婚 放棄老公孩子卻面臨無情謊言

相關新聞

人妻玩手遊與已婚熟男出軌 不倫關係卻遭意外對象揭發

為了尋求一時的刺激而出軌外遇，最後卻可能引發家庭失和，失去一切的嚴重後果。近來日本媒體，就報導了這麼一則感情糾紛。

【今文觀止】張作錦／蔣的陳布、毛的田家英「從道不從君」？

從前有帝王就有臣子，現代有領導人就有幹部。帝王和領導人應該怎麼做？臣子和幹部應該怎麼做？都要有些規範才是。規範當然有，遠...

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

【聯副文訊】徐國能、林佳樺對談「啟蒙小時代」

中華民國筆會潮流系列講座，邀請作家徐國能、林佳樺主講「啟蒙小時代：陪伴的影像與音樂」，由筆會會長高天恩教授主持。10月1...

【慢慢讀，詩】初安民／參與——送別仲寶師

那醺然的風雨

【編劇媽媽的療癒之路】編劇媽媽／談安靜能力的失去

梅花颱風造訪台灣外海的夜晚，我在客廳，聽兩個孩子玩耍。精準一點的描述是，窗外風雨肆虐，我窩在角落工作區，戴著耳機聽海浪樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。