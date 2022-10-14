人妻玩手遊與已婚熟男出軌 不倫關係卻遭意外對象揭發

為了尋求一時的刺激而出軌外遇，最後卻可能引發家庭失和，彼此四散的嚴重後果。近來日本媒體，就報導了這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名里香的30多歲女性，過去和交往一年的男性結婚。兩人婚後馬上生下一位孩子，里香為了照顧小孩，便辭掉原本的工作，專心在家當家庭主婦。儘管生活上並沒有什麼困難，不過每天都在家的生活，讓里香感到有些無趣。

為了打發時間，里香開始玩起手機遊戲。透過手遊，他認識一位四十多歲的已婚男子。對方經常在遊戲中花錢課金，並將價格昂貴的道具送給里香，兩人因此變得熟悉起來。後來，雙方也開始實際約會碰面，逐漸發展成外遇的關係。

然而某一天，里香的母親卻當面質問女兒，問她是不是有在外頭找男人。儘管里香一開始矢口否認，但母親卻早已雇用偵探蒐集了相關證據，讓里香是百口莫辯。原來母親過去曾經因父親外遇而離婚，所以對出軌這件事特別敏感，自從發現里香有外遇嫌疑之後，就一直在暗中調查著。

結果，外遇的里香也因此和丈夫走上離婚一途。而且因為告發者正是自己的媽媽，所以也和原生家庭感情破裂，母女之間斷絕往來。如今的里香恢復單身身份，只能想辦法工作養活自己。然而一想起若是當初沒有外遇，現在可能還和老公、小孩過著幸福的日子，就讓她感到後悔萬分。