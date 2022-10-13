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提親遲到5小時！準婆婆嘻皮笑臉「被請客」還狂打包桌菜 網一面倒勸別嫁
隨著時代變遷，很多婚禮習俗都簡化，但對準新人來說，男方「上門提親」仍然是不可或缺的一環。有位女網友在臉書《靠北婆婆2.0》抱怨，說準婆婆在提親日大遲到5小時，還嘻皮笑臉面無歉意，之後到餐廳用餐，準婆婆不管同桌親友還沒吃完，就開始瘋狂打包，讓女方全家傻眼。
原po表示，準婆婆提親大遲到，女方爸媽在家空等5小時。準婆婆人到之後，「嬉皮笑臉說拍謝，一點都沒有不好意思的樣子」。因為遲到太久，女方父母預訂要請客的餐廳還差點被取消，好不容易兩家人進到餐廳，準婆婆又不顧同桌的人還在用餐，就開始狂包菜，讓原po覺得很不尊重人。
原po困惑，準婆婆是家庭主婦，上門提親也約在假日，不懂對兩家人來說這麼重要的「提親日」，為什麼可以沒特殊理由就大遲到五小時，甚至連道歉也嘻皮笑臉毫不在意。
網友一面倒勸原po快逃，「求妳不要嫁，不然以後會變成這個版的常客」、「下馬威的概念，這還是別嫁吧，根本故意的啊，不嫁最大」、「很好啊！結婚前就看清楚妳還來得及跑，空等五小時救妳一輩子」、「完全不尊重別人的感受，這種家庭千萬不要靠近」、「沒有理由，我當是下馬威，婚前是這樣，婚後妳以為會好過嗎」。
不少人無法接受重要日子遲到，「看出嫁的時候她會遲到幾天，說不定她根本忘記要娶媳婦了」、「除了這車禍理由，其他無法接受耶，還等上5小時」、「提親是大事，男方這麼不重視妳...這種不尊重人的家庭，可見也沒什麼家教」。不少人質疑男友態度，「老公的態度是什麼」、「妳男友無法讓他媽提親準時到，表示未來妳遇上任何有關婆家的問題，他也是護不了妳啦！這種男人妳確定還要嗎」。
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