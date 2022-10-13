男友媽要求3兄弟貸款買房同住 她見家庭狀況傻眼：誰敢嫁？

許多女生都不想結婚後還要和男方家人住在一起，就怕觀念和習慣不合，容易產生問題。一名女網友在Dcard透露男友爸媽無業又負債，哥哥和弟弟雖然有工作但不穩定，也沒有存款，而男友的媽媽要求他們兄弟三人一起貸款買房同住，讓她聽了很傻眼，直呼「有女生敢嫁進門嗎？」

原PO說男友的爸媽才50幾歲但兩人都是無業狀態，無收入也沒有存款、房子，目前都是靠借錢來租房子，負債生活。男友的大哥30幾歲已離婚，在工地打零工，本身也沒有存款，但有負債還有車貸，帶著讀國中的兒子同住家裡；另外弟弟兼職跑外送，同樣沒有存款也住家裡，而原PO男友雖然沒有存款和負債，但工作穩定，月薪有3萬5左右。

原PO說男友的媽媽要求兄弟三人一定要同住，所以要求得一起貸款買房，而且還要是透天或一樓，因為媽媽不爬樓梯，有了房子後，爸媽、兄弟三人外加一個孫子所有人都通通住在一起，這讓原PO聽了非常傻眼，「請問這樣的情況，想問女生們，真的有人願意嫁進來這個家庭嗎？」

眾人一面倒地都勸她快分手，「光看第一段就不想嫁了」、「嫁了妳就準備養四個家庭」、「妳還不分手？」、「他們負債是他們要負責，不需要同情男友，把自己放第一位」、「分手！不要明知沒未來還硬嫁，妳不需要跟他一起受苦，完全沒必要」、「這很明顯可以推估，妳單身自給自足都比嫁進去快樂，為啥要進墳墓呢？」、「如果妳男友敢脫離家庭，反抗媽媽，那就衝一次看看，不過妳會問就代表男友不敢，所以分吧」。