小孩省餐費為買Switch 千元存款被迫上繳網轟「過分」

小朋友遇到想買的玩具時，有些人會選擇自己存錢來買，不過日前有位母親指出，大兒子為了買電動玩具Switch，把每天餐費50元省下來，還在學校幫忙代寫作業來賺錢，努力存到幾千元，沒想到老公叫兒子把錢繳出來當家用，掀起網友討論。

一位母親在「爆料公社APP」發文表示，她和老公兩人薪資加起來約8萬元，在雙北養2個孩子，還要負擔房貸，每個月現金流很吃緊，夫妻也幾乎沒辦法花錢。兩個孩子就讀國小，而且因為夫妻工作忙碌，沒時間準備早餐，所以每天會給孩子50元買早餐，除此之外沒有零用錢，也沒辦法花錢讓他們上才藝班、安親班。

不過，前陣子她和老公發現大兒子手上有幾千元，一問之下才發現「兒子太想買Switch，就把每天早餐的50元省下來，還在學校幫忙同學代寫作業、罰寫來賺錢」。

因為夫妻兩人的現金流吃緊，老公馬上就要大兒子把積蓄全部拿出來，大兒子立刻拒絕，並強調「這是自己的私人財產，爸媽也沒有權力命令他上繳」。緊接著老公就大發雷霆，揍了大兒子一頓，還把大兒子最喜歡的玩具跟漫畫弄壞，再把兒子存的幾千元直接搶走。

過了一段時間後，因為家裡現金流又再度吃緊，老公再叫兒子上繳積蓄，這時大兒子說「這段時間我每天早餐錢都花光，沒有存錢」，沒想到老公卻反問兒子「怎麼亂花錢？」兒子馬上反駁「存了錢就被搶走，誰要存錢？而且早餐錢拿來吃早餐，這才不是亂花」。

貼文曝光後，引來網友批評，有人直呼「你們夫妻倆好誇張，才幾千元也要搶，這麼可憐還生小孩」、「沒能力也不會教育小孩，何苦殘害他們？」、「這種爸媽好悲哀」、「可悲的父母，請爸爸少在那邊道德綁架，小孩憑自己能力賺錢，為什麼要被收割」、「妳老公真的有夠扯」、「小孩自己有能力，爸爸為何要收割他的錢呢？父母是不是要更努力去賺？」、「你們自己有問題吧，換個立場想就會知道自己有多可惡」、「如果是我兒子的話，會很心疼，告知他早餐錢不要省，這樣早上才有精神」、「你們真的是很糟糕的父母，兒子之所以要自己存早餐錢，還要花力氣賺其他錢，就是因為父母沒辦法買他想要的東西，他自己賺來的為何拿走了還要打他？後續還要再跟他要？你們教育真的很糟糕！」