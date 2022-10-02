上班、休假都不放過！人妻揭婆婆1習慣嘆「沒同理心」 釣一票苦主認同

婚姻關係中有許多難解的課題，而婆媳問題總是讓不少女性感到害怕。一名人妻表示，自己的婆婆無論平日假日，總會為了一點小事情打電話給老公，倘若老公沒接電話就打給她，實在讓她好困擾，直呼「為什麼不能有同理心阿，累」。

原PO在臉書粉專「靠北婆婆2.0」提到，婆婆經常為了芝麻綠豆小事打電話給老公，「找不到老公就打給我，沒接到，看到未接來電都是5、6通」。一問之下，才發現婆婆求助的問題都是瑣事，像是有個小東西不見了、電扇壞掉了要修理、手機按鈕不見了、電話出現怪怪的雜音、鄰居冷氣壞掉了、鄰居小孩有一題習題不會解答等。

原PO坦言，老公每一次都被婆婆搞到很生氣，「我們常被連續狂call搞到很躁鬱，我們會以為有什麼急事窮擔心，但後來都沒什麼事」。有一次，原PO被婆婆問說為什麼她上班不能接電話？原PO解釋說因為自己上班太忙了，而且會議很多沒辦法一直留意手機是否有來電顯示，也在心裡面吶喊「上班都快忙翻累翻誰有空跟你講這些小事啦！」，對於婆婆缺乏同理心的行徑感到相當無奈。

文章曝光後，有苦主分享相似遭遇，「我們沒有跟婆婆同住，老公的大哥跟婆婆同住，可是婆婆卻還是有事就一直打來說『我們這收音機壞了，洗衣機怪怪的，冷氣搖控器不會用』，一直打電話來台北，跟她同住的她都不找」、「我家是打電話找不到就直接衝來的」、「以前我公公也是什麼事都煩我，不去找他兒子，後來我直接封鎖公公」。

有過來人建議原PO說「直接回覆：我在上班，不重要的事別一直打電話，我會被扣薪水」、「妳也可以在她（婆婆）無暇分身的時候call她個好幾次，一天她就受不了了」、「其實遇到這種的，可能要假裝口氣不好的兇她一下，不耐煩一下，也許她會收斂一些」、「我剛結婚時婆婆很愛打來，也是沒什麼意義的事情，後來就都關靜音，有看到也裝作不知道，見面的時候就會說『啊我在帶小孩手機沒在身上所以沒聽到』，多次沒接到（電話）她就不會再打來吵我了」。