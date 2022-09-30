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認識兩週女友解封計劃去日本旅行 男：這樣會不會有問題

香港01／ 文・謝茜嘉
此為示意圖，圖為日本京都伏見稲荷大社。路透
此為示意圖，圖為日本京都伏見稲荷大社。路透

香港現行「0+3」入境檢疫政策，抵港旅客毋須再入住指定檢疫酒店，可回家或自選酒店進行3日醫學觀察。有港男於討論區發文表示，有名朋友日前計劃與相識約兩週的女友一起去日本旅行，他認為兩人進度太快，擔心「會不會日看夜看，很快就厭倦另一半？」。大多網友認為樓主朋友沒問題，指出「緣份很難控制，說到就到，擋都擋不住」、「旅行就當試婚，不然的話就不要拖」、「如果兩個人都不介意，你又需要去介意嗎」。

該名港男於香港討論區以「相識不到一個月就一起去旅行有沒有問題？」為題發文表示，自從政府實施了「0+3」政策，很多朋友都計劃去旅行。而他有名朋友計劃與相識約兩週的女友一起去日本旅行，他認為兩人只是相識不久，「這麼快就一起去旅行會不會太快？」，擔心同住一間房、一起睡覺、酒店機票等錢的問題，會讓兩人出現磨擦，又擔心「日對夜對」會生厭。他向廣大網友問道，「是我太保守？我覺得至少在一起一年或以上才可以一起去旅行，有沒有人同我一樣想法？」。

大部分網友認為樓主朋友沒問題，指出「沒問題，好多人相識七日就結婚」、「試婚先，不合就分囉」、「沒問題，可以更加了解對方，像是生活上有沒有無法忍受的事情之類的」、「沒問題，雙方都接受就OK囉，你可以有自己想法，除非你中意另外一個啦」、「只要是真心相愛就沒有問題啦」、「如果確定了是情侶關係，就沒問題，做好避孕措施就可以」、「可以分兩張床睡，樓主你想太多了」。

不過也有少數網友認為相處認識久點才一起去旅行會比較好，「我覺得在一起久了，比較有默契時去旅行會更加好」、「這樣太快，大家感情都未穩定，有機會上機前說分手，這樣就不麻煩？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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