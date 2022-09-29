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38歲父驚覺「對孩子沒感情」又不敢告訴老婆 網：你並非特例

聯合新聞網／ 綜合報導
一名父親驚覺對兩個孩子沒有感情，連孩子受傷、生病都沒有太大情緒起伏，讓他懷疑自己是不是生病了。示意圖／ingimage
一名父親驚覺對兩個孩子沒有感情，連孩子受傷、生病都沒有太大情緒起伏，讓他懷疑自己是不是生病了。示意圖／ingimage

父母愛孩子看似天經地義，實則不然。近日一位父親就在網上透露，他雖然很愛妻子，卻對兩個孩子沒有感情，連孩子出車禍、發高燒都不曾落淚，由於怕妻子傷心，也不敢對她坦白，只好上網詢問是否也有父母和他情況相同，許多網友見狀紛紛安慰這名父親「你並非特例」。

「對孩子沒有感覺怎麼辦？」一位父親在Dcard發文坦言，他自認在獨處時非常感性，常因新聞、電影等悲傷故事而流淚，相反地，他在家人或外人面前反而過於理性，最近甚至發覺自己從沒為兩個孩子哭過，連老大車禍骨折、老二發高燒都不曾落淚。

據這名父親表示，他在17歲時意外生下老大，因此被趕出家門、休學工作，獨力扶養孩子長大。直到38歲又與現任妻子生下老二，目前婚姻美滿、經濟穩定，雖與妻子感情很好，卻唯獨對孩子不會產生任何情緒，這令他深陷煩惱，「因為怕老婆傷心，我也不敢跟她說我內心的想法…不知道這樣是不是病了，還是有當爸爸媽媽的有跟我一樣的情況嗎？」

不少網友出面表示自己也有相同問題，「有，我也是，對自己小孩無感，反而對我養的狗比較有感....我只能跟小孩當朋友，但沒辦法當媽媽」、「母愛不是內建的，所以才會有人愛小孩，而有人不愛」、「你並非特例，有些人就是對小孩無感」。

有網友安慰道，「也沒什麼不好啊！總之對小孩該負責的有負責到就好，每個人都是個體，終究會離開父母」、「套句老人家的話，你跟孩子的緣分可能比較淡 ，所以感情沒有那麼強烈」、「你只是理性派，但不是不負責任」。

不過也有人認為不被愛的孩子太可憐，「小孩不能決定不被生下，但你可以決定不生小孩，小孩在成長期間本來就需要足夠的愛，才能成長成一個健全的人」、「給孩子陪伴和愛不是本來就是父母的責任嗎？如果給不了的話乾脆不要生就好」。

親子 父母 生育 Dcard

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