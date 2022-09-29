她發現男友有「吃腳皮」癖好超崩潰 網友補刀：間接跟他的腳接吻囉

有女網友分享自己與交往兩年的男友經歷的一場小旅行，沒想到在洗澡過程中，竟意外發現男友會「吃腳皮」，讓她看到當場愣住差點吐出來，引起許多網友議論，有人就表示「所以原po不知不覺的間接吃了2年半的腳皮？」。

有網友在Dcard心情版發文，表示她與交往兩年半的男友前陣子規劃了一個兩人小旅行，如期出遊，玩了一天兩人終於回到飯店休息，由於住的地方是汽車旅館，所以浴室的牆是透明的，兩人便一起洗澡。

之後男友洗完就先出去床上坐著看電視，結果正當自己搓澡搓到一半，就看到浴室外男友嘴裡不知道在吃什麼，一直嚼一直動，於是認真的看了一下，接下來的景象讓她驚呼「Oh My God！」，男友左手捧著左腳，右手摳著腳皮，下一秒手「就往嘴裡帶……」看狀當下差點吐出來，瞬間愣了好幾秒。

該名網友表示，雖然小時候聽過吃衛生紙、吃鼻屎、吞鼻水或是摳屁股拿去聞的，但吃腳皮真的第一次看到，還是發生在親密關係的人身上，因此該名網友好奇「這種怪癖會因為時間長了或年紀長更大而自己消失嗎？」也好奇是否「應該糾正（男友）呢？」。

許多網友看完後紛紛在下面回覆「所以你跟他接吻等於是跟他的腳接吻」、「吃重鹹的」、「這男友就算再帥也不能要了好嗎」、「超噁，完全不能接受欸…想到這麼如果是親你的嘴，還ok嗎」、「妳觀察過他的腳嗎？一般人腳不會整片脫皮吧？是乾掉的腳皮、還是香港腳撕下來的？哪一種口味？」、「所以原po不知不覺的間接吃了2年半的腳皮？那應該習慣味道了吧」。

也有網友想起知名卡通《阿貴》的腳皮系列，留言表示「該不會是阿貴吧」、「阿嬤的腳皮」、「笑死，阿貴的老師」、「讓我想到阿貴… 哈」、「我也想到阿貴，阿嬤的魷魚絲和花生」、「我也想到阿貴，阿嬤的魷魚絲和花生」。