男友衣櫃藏「蝴蝶耳環」她竊喜等收禮 收到閨蜜自拍照卻瞬間發毛

人前好閨蜜，背後男友也「歸me」？一名女網友表示，某天在男友衣櫃裡發現一對耳環，原以為是對方準備的驚喜禮物，怎料過了許久都沒有收到，直到某天閨蜜傳來自拍照，她放大一看「整個人瞬間毛了」，因為閨蜜的耳朵上正巧戴著先前男友買的同款耳環，讓她不敢置信。

該名女網友在臉書《匿名公社》指出，2個月前幫男友整理衣櫃時，意外發現裡面藏了一對蝴蝶款式的耳環，正好是她喜歡的類型，當下以為是對方準備的七夕驚喜，便偷偷拍下來，等待對方送出。不過節日都過了她卻遲遲未收到禮物，之後再次打開男友衣櫃，發現耳環不見了。

女網友某天在男友衣櫃裡發現一對耳環，原以為是對方準備的驚喜禮物，沒想到過了兩個月後卻發現閨蜜戴了同款耳環。圖擷自《匿名公社》

原po表示，由於男友沒有任何異狀，因此她沒有懷疑對方偷吃，儘管這段時間還是有點納悶，但也沒有特地去問對方。不過，近日閨蜜出遊自拍給她看，她將照片放大一看瞬間愣住，「她戴的耳環就是在男友衣櫃的那款」，她便試探性詢問，「耳環好看～怎麼突然戴耳環？沒看你戴過」，對方卻以「上次跟你說的那個男生送的」簡單帶過。

女網友某天在男友衣櫃裡發現一對耳環，原以為是對方準備的驚喜禮物，沒想到過了兩個月後卻發現閨蜜戴了同款耳環。圖擷自《匿名公社》

原po回憶起當初與男友相識的過程，兩人是透過該閨蜜介紹，認識後交往，他們交往後閨蜜與男友也都有避嫌，沒想到今天卻發生這件事，「我到現在還沒有勇氣問男友也不敢開口問閨蜜，而且已經這麼多年的感情也不是說斷就斷的呀」，只好求助網友們的意見。

文章曝光後，網友們紛紛表示，「閨蜜、歸Me還不懂？」、「拍照本來頭髮就會塞耳後嗎？還是特意露出耳環讓妳看到」、「在感情的世界裡，情人節沒有收到禮物的⋯才是小三啊」、「愛是一道光，綠到妳發慌，當斷不斷反受其亂」、「相信妳自己的直覺」。