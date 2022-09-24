遭台積電男友鄙視專業性低 護理師怒提分手：薪水明明一樣

情侶間價值觀分歧容易導致摩擦與感情危機，一名護理師透露男友進到台積電當工程師後，態度越來越自大，甚至還會看不起她的職業，令原PO相當無法接受便提出了分手。

一位女網友在《Dcard》發文，表示跟男友是在交友軟體上認識的，當時覺得他很成熟、可以當她的人生導師而交往，原PO提到自己是護理師而男友是工程師，男友的工作內容「做二休二、員工餐、上班玩手機，放假比我多，上班也算輕鬆」，交往後沒多久男友進到台積電上班，薪水變高整個人也變了，「他的發言讓我不能接受，他自誇就算了，但會看不起我的職業」。

原PO坦言男友以前曾說醫護人員很辛苦，如今卻常轉發護理師門檻沒很高、專業性降低的文章，並問她有什麼感受，若她反駁或指責留言沒禮貌、太過分，男友還會反過來問「是不是惱羞？經不起質疑？」

原PO相當無奈，不解「大家都是努力工作，幹麻互相批評」，她認為雖然男友的工作比較有發展性，但兩人的薪水是一樣的，沒有必要貶低她，於是提出了分手。

貼文一出後，網友紛紛留言表示「趕快分手...這種人品不要吧」、「他的情商是不是0，完全不會講話」、「薪水目前一樣，那是在跩什麼」、「跟一個看不起自己職業的人在一起幹嘛？我男友也是工程師，他都超級害怕我不要他的，也不可能講這種話」。

也有人質疑，「做二休二應該是技術員吧」、「工程師級在台積都要碩班畢業除非四大學士，技術員或是助工不會收碩班畢業的，你男友應該頂多只是個本科學士而已，跳到台積怎麼變成工程師？你確定你男友不是唬爛你職等嗎？」