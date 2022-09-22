人妻泣訴30多歲老公是媽寶「連水餃都不會煮」 遭網友冷回4字

太聽媽媽話的「媽寶男」令許多女性避之唯恐不及，近日就有一名人妻在網上大吐苦水，哭訴自己30多歲的老公是個徹頭徹尾的媽寶，不僅凡事聽公婆的話，甚至被寵到完全沒有生活技能，連水餃都不會煮。不過網友聽聞該人妻的遭遇後反而逆風發言，直指嫁給媽寶是她「自己選的」，要怪只能怪自己。

「30幾歲的生活白癡竟讓爸媽非常驕傲。」一位女網友在臉書社團「匿名公社」發文抱怨30幾歲的老公是媽寶，她表示老公總是聽從公婆對小孩的安排，比如小孩鬧著不吃飯時，公婆總說有吃就好，東西沒有分正餐、零食，都一樣有營養，結果老公也跟著點頭稱是。

她還指出，老公的生活技能完全是零，到現在都不知道家裡湯匙放哪，不知道水餃怎麼煮，更不知道新北市垃圾袋去哪買，原因就出在公婆對自己兒子呵護備至，「背一個一歲親生兒子5分鐘時間你們心疼死了，一年倒不到5次垃圾，讓你們知道一次 ，竟然說：拿來媽媽幫你丟就好了啊！」但在公婆眼中，只認為兒子很乖、有工作，是很好的老公，甚至為此感到驕傲。

這名人妻的抱怨非但沒有引來同情，反倒招致一些網友批評她識人不清，「重點妳不也嫁了，難道跟妳交往時，妳是蒙著眼嗎？」、「比較奇葩的應該是媽寶的老婆吧⋯⋯」、「好奇你們怎麼結婚的，婚後變媽寶的機率太低了」、「妳的媽寶老公要不是掩飾的很好，不然就是妳遲鈍的不得了」、「這個死媽寶是自己選的」。

也有網友勸她快逃，「現在發現還不晚，快點逃吧，祝媽寶倆幸福就行了，成全他們吧」、「不打算逃說再多也沒用」、「這種人還繼續？還不趕快離婚唷」。另有人勸她試著改變對方，「從現在起開始教妳的『大兒子』成長吧！」、「要不要試試看妳能不能影響、改變他」。