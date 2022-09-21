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她交往5年想結婚 準婆婆勸減肥成功再辦婚禮：不然很丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友和男友已交往5年多，也到了適婚年齡，但男友媽表面上認同他們結婚，背後卻跟男友說，要原po減肥到一個程度再辦婚禮，「不然很丟臉」，令她相當傻眼。圖／ingimage
有網友和男友已交往5年多，也到了適婚年齡，但男友媽表面上認同他們結婚，背後卻跟男友說，要原po減肥到一個程度再辦婚禮，「不然很丟臉」，令她相當傻眼。圖／ingimage

不少情侶交往到適婚年齡後，就會進入結婚階段。一名網友和男友已交往5年多，也到了適婚年齡，但男友媽表面上認同他們結婚，背後卻跟男友說，要原po減肥到一個程度再辦婚禮，「不然很丟臉」，令她相當傻眼，再加上男友是單親家庭所以很聽媽媽的話，於是想問問網友們，「要怎麼回覆男友媽」。

一名網友在Dcard「減肥版」發文，她和男友已交往5年多，也到了適婚年齡，男友媽平常對她非常好，平常去男友家吃飯會煮很多她愛吃的菜，出去玩也會帶伴手禮給她，直到原po最近和男友媽提起結婚這件事，她表面上看起來認同，背後卻跟男友說，要不要等原po減肥減到一定程度再來辦婚禮，「不然很丟臉…」。

原po表示，一直都知道男友媽是個極度愛面子的人，但沒想到有一天會影響到自己，況且他158公分、48公斤，認為自己沒有胖到穿婚紗會丟臉的程度，只是看起來體脂較高，有點泡芙，再加上男友是單親家庭，因此很聽媽媽的話，男友聽到媽媽這樣說也沒表示什麼，算是默認了，令她相當煩惱，於是想問問網友們，「大家覺得這個婚還要結嗎…還是有人的婆婆也會管你們的身材？」。

網友紛紛表示，「幹嘛管他媽！？你跟他媽媽結婚啊～～～媽寶男你進去會辛苦死」、「可以為了婚禮減肥，但心態是要為了自己」、「男友媽媽根本是找碴不想讓你們結婚，有這種未來婆婆你確定還想結？」、「婚禮上『身材』要多美都是個人選擇個人意志，身材不是喜餅品牌或衣服款式，是妳的肉」。

有網友痛批男友媽，「妳男友有問題，我家也單親，但不代表我媽有不對的想法，我們會妥協」、「檢討未來婆婆時，最要檢討的是未來老公，不要輕輕放下，要結婚的對象是這個男的」、「重點是男友默認，這種拜託不要撿來當老公，以後會遇到的事情還很多，你會痛苦死」、「這婚要三思啊，男友媽平常對你好，那是因為你們還沒結婚，等結婚了就不一樣了，萬一你和你婆婆起衝突，你男友應該扛不住」。

有網友則認為減肥拍婚紗比較不會後悔，「過來人覺得婚禮前真的要減肥...一生只有一次，讓自己漂亮點～」、「如果減肥成功，婚紗照也會比較美啊～」、「你要做的應該不是減肥，而是鍛鍊看起來的體態(體重計上的數字只是迷思)～而且婚禮你是女主角，你也不想要被伴娘給比下去吧，除非你伴娘都找看起來比你胖的」。

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