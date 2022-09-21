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男友極致AA制像討債？送父母禮物也分帳 一通電話她怒提分手

聯合新聞網／ 綜合報導
一對交往4年多的情侶，交往初期說好吃飯要AA制，但隨著交往久了，沒想到男友「連一塊錢都計較」，同居後就連買生活用品、煮飯錢也都要AA。示意圖/ingimage
一對交往4年多的情侶，交往初期說好吃飯要AA制，但隨著交往久了，沒想到男友「連一塊錢都計較」，同居後就連買生活用品、煮飯錢也都要AA。示意圖/ingimage

一名女網友與男友交往四年多，彼此說好要「AA制」，但後來男友不止一塊錢也要計較，買生活用品、煮飯錢也都要AA，連見女友爸媽的蛋糕錢都要她自己付，最後直到一通電話才讓她看清男友的真面目。

該名女網友在DCARD抱怨，與男友交往4年多，剛交往時因為都才剛出社會，所以彼此說好付錢AA制，但後來男友連1塊錢也要計較，原Po認為男友的收入比她低，因此她也沒有太計較，沒想到自倆人同居後，男友卻發生一連串離譜事蹟。

女網友指出，除了生活用品、菜錢也開始AA制，有時請男友幫忙買貓飼料，因為他有會員所以有打折，但對方仍堅持收原價，還回說「會員錢沒算已經很不錯了」，讓原Po很無奈，原先她一直認為，男友認真存錢是為了規劃他們的未來，結果才發現是自己想太多了。

女網友表示，家人一直都知道她有男友，希望可以安排帶回家吃飯，倆人在回家途中，她提議可以買兩個蛋糕當作見面禮，沒想到事後男友卻跟她討蛋糕錢，理由是他認為是原Po想買的，因此不顧她還在加班，也堅持要她立刻轉帳，讓她超傻眼。

然而，直到一通電話才讓她看清男友的真面目。她恰巧聽見男友與朋友說，「當然要算細一點呀，以後又不是要和我結婚，幹嘛把錢花在她身上？」，讓她當場氣到拿起水潑向男友並提出分手

經過這件事後，她也感嘆「願意為你花錢的男人不一定愛你，但不願意為你花錢的一定不愛你」

文章曝光，網友們看完男友的行為也氣炸，紛紛怒轟「太誇張了吧= =要aa成這樣就別交女友」、「你們看起來完全不像情侶，反而像銀行在討債」、「我完全可以接受AA，但這男的根本是小肚雞腸，有夠小氣又自私」、「身為男生看到第二張圖片就不行了，真虧你能忍到現在」。

情侶 分手

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