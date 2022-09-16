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婆婆太黏人去哪都要跟！兒媳搬家她求同住 媳婦崩潰：該怎辦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨婆婆明明生了3個兒子，但唯獨最黏她老公，讓夫妻倆一點私人空間也沒有。示意圖/ingimage
一名人妻抱怨婆婆明明生了3個兒子，但唯獨最黏她老公，讓夫妻倆一點私人空間也沒有。示意圖/ingimage

家家有本難念的經，尤其是婆媳之間常有摩擦。一名人妻不滿婆婆太黏老公，晚上睡覺就睡隔壁，完全剝奪夫妻倆的獨處時間，現在連她們買房，婆婆還開口說要搬過去跟她們同住，讓原po完全無法接受。

一名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》大吐苦水，她表示婆婆有三個兒子，但唯獨最黏她老公，平時夫妻外出婆婆也要跟，假日還會固定煮飯，就為了「留住兒子陪她在家吃飯聊天」，連晚上睡覺也要睡她們隔壁，「說話都聽得見，完全沒自己空間」。

直到今年，她好不容易說服老公買房搬出婆家，也答應老公每週還是會有幾天回婆家住陪伴婆婆，然而婆婆卻開口說要搬過來跟他們同住，讓原po崩潰求助網友們。

文章一出，網友們看了婆婆的行為也傻眼，紛紛認為「坦白說，免得以後失合，保持一種距離美會讓彼此親情加分」、「妳老公是三兄弟心最軟的那個吧？！爸媽通常都是這樣，找心最軟的唉，都很有效果」、「老人家應該知道年輕人為什麼要搬出去，何苦緊緊跟來真的不識相做人要有個度；超越了就真的是給自己難堪而已也讓兒子難為」。

婆婆

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