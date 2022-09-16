男告白「想送iPhone 14給未來女友」 她拒絕遭嗆很傻眼

想要追求異性得靠真心誠意，一昧地利用金錢物質恐怕會引來反感。一名女網友日前收到久未見面的男性友人，對方知道她最近剛分手，因此特地告白想要追求，甚至還表示願意送最新的iPhone 14當作禮物，沒想到被拒絕後竟然惱羞成怒，讓眾人看了也很傻眼。

女網友在臉書「爆怨公社」貼出兩人的對話截圖，對方打了招呼後劈頭就表示得知原PO剛分手的消息，讓她心存質疑地反問「你想表達什麼？」男方直接表明自己很喜歡原PO，希望能跟她交往，甚至還說「哀鳳14出了，我想送給我未來的女朋友，妳願意收下嗎？」想要藉著高檔的蘋果手機來討女方歡心。

但原PO很直接了當地拒絕說「我只當你是朋友而已」，讓男方聽了不解地想問既然恢復單身，為何不能接受他？但原PO斬釘截鐵地回答「不能，抱歉」。面子掛不住的男方開始惱羞成怒，「送妳哀鳳14妳也不當我女朋友，笑死，連追求的機會都不給我，妳以為妳是誰」，而原PO也不甘示弱地反擊，「我用13 pro，我為什麼要為了哀鳳14當你的女朋友？」

事後她在貼文處寫道自己雖然不是大富大貴，但是小錢也是有的，「為了哀鳳14當你的女朋友，抱歉我沒想過！我也是個賣雞排的小老闆娘啦，要換手機我自己有錢啦！」

貼文吸引了逾1.2萬人按讚，男生的行徑引起許多公憤，「感覺這樣滿看不起女生的樣子，以為送手機就可以讓女生當女友」、「見笑轉生氣耶丟死人…iPhone 14就想砸人，在看不起誰阿…噁心」、「為什麼每個被拒絕的男人都會問『妳以為妳是誰』？」、「手機可以自己買，不愛的真的沒辦法」、「手機才幾萬塊，要買別人的時間跟感情，被罵剛好」、「這男的哪來自信？」、「追不到立刻惱羞成怒，也是很沒度量」、「一支手機而已，好像我們女人就買不起一樣，活該他單身」。