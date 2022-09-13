她討厭姐姐卻和帥氣姐夫勾搭上 外甥一句話讓婚外情曝光了

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性在向姐夫抱怨完姐姐的事情之後，居然發現對方也有相同的煩惱，從而變為外遇關係。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性在向姐夫抱怨完姐姐的事情之後，居然發現對方也有相同的煩惱，從而變為外遇關係。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時發生外遇出軌事件，扮演第三者角色的，很可能就是自己身邊的親友。一旦這種狀況出現，往往會使得人際關係變得更加弔詭複雜。近來日本媒體，就有像這樣的一則外遇糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名藍子的34歲女性，自小就有位用功唸書，個性認真的姐姐。這位姐姐不時會受到長輩們的稱讚，反而藍子是經常惹事的性格，相較起來容易被訓話。在這種情況下，藍子從小就非常嫉妒優秀的姐姐，認為總是只有她被褒獎很不公平。

長大之後某天，一直都沒提過感情事的姐姐，突然表示她已經有了結婚對象。而男方不僅長相帥氣，還是在知名企業上班的超一流人才，這又讓藍子再度燃起妒心。有一次姐姐夫妻回老家玩，藍子和姐夫一起到超市購買食材，便忍不住向姐夫坦承，表示自己一直以來都和姐姐處得並不好。

想不到姐夫在聽完藍子的抱怨後，居然也開始數落姐姐的不是，說她經常腦袋不知變通。兩人就這麼因為有共同的苦水，意外建立起感情，不只當場交換了聯絡方法，往後還一度相約吃飯、進而發生性關係。後來姐姐生了一位孩子，長相和姐夫如出一轍，一直沒有結婚對象的藍子非常疼愛這位孩子，經常幫忙照顧他，一時對姐姐的怨恨之情也少了許多。

然而有一天，小孩子在拿著藍子手機玩的時候，意外看到藍子和姐夫的合照。儘管藍子一時搪塞過去，不過在後來某次家庭聚會，小孩子當眾向藍子要手機，說想要「看爸爸的照片」，於是讓他們之間曾經的外遇意外曝光。即便姐姐事後沒有完全戳破，但從一些日常的言行舉止，顯然對這件事非常在意，讓本來有機會和解的姐妹關係，又再度變得尷尬起來。

外遇 結婚 出軌 性行為

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